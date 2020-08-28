В Иордании ожидают день рождения Ее Величества Рании, которое будут отмечать 31 августа. От торжеств королевская семья решила отказаться, однако традиционный портрет все же опубликовали в сети.

Фото появилось на официальном сайте и стремительно распространилось в сети и западных СМИ. Перед камерой королева Рания позировала в белоснежном платье, украшенном кружевом и пуговицами. Известно, что наряд Ее Величество выбрала в коллекции бренда из Саудовской Аравии – Ashi Studio.

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"Этот портрет королевы Рании очень своевременен, он для меня является олицетворением безграничных возможностей и очень вдохновляет. Большая честь, что она выбрала это платье, из-за которого я хотел показать силу. Желаю крепкого здоровья и поздравляю Ее Величество с днем рождения!" – отметил дизайнер Мохаммед Аши.

Сейчас деталей празднования 50-летия королевы Рании не рассекречивают. Однако в СМИ убеждены, что королевская семья Иордании не будет устраивать традиционный парад, чтобы не подвергать людей опасности инфицирования коронавирусом. В то же время юбилей королевы отпразднуют в семейном кругу.

Что известно о королеве Рании

Королева Рания родилась в семье врачей и не имела королевских титулов до свадьбы с Абдаллой II. Именно это и покорило иорданцев, ведь в общении с людьми разных слоев населения Ее Величество с легкостью находит общий язык.

"Я выросла в обычной семье, которая делает простые вещи: ходит в кино, тренажерный зал, рестораны. Мы дружили с людьми из разных слоев общества, чему я не перестаю радоваться. Родители привили мне, моим сестре и брату понимание, что труд – ключ к успеху", – рассказывала в одном интервью королева Иордании.

Кроме того, что Рания является одной из самых красивых королев мира, она еще и народная любимица. За годы своей работы во дворце Ее Величество реализовала важные социальные проекты, которые помогают иорданцам усовершенствовать систему образования и медицины.