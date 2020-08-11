Испанская королевская семья, кажется, не намерена продолжать самоизоляцию во дворце. Король Филипп VI с женой Летицией и двумя дочерьми отправился на Майорку.

По данным 24 канала, 10 августа самолет с представителями королевской семьи приземлился в аэропорту Майорки. На этот раз в официальную поездку король и королева Испании взяли с собой 13-летнюю Софию и 14-летнюю Леонор. Свое путешествие королевская семья начала из города Петра, где фотографы сделали немало эффектных фото.

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Для этого особого выхода королева Летиция подобрала яркое летнее платье, которое помогало ей всегда быть в центре внимания. Наряд Ее Величество украсила поясом, что сделало акцент на стройной фигуре. А вот насчет обуви, то королева предпочла любимые и удобные босоножки на танкетке.



Королева Летиция на Майорке / Фото Getty Images

И внимание журналистов на этот раз привлекла не только Летиция, но и ее младшая дочь София. Девочка травмировала колено, когда находилась с родителями на отдыхе во дворце Маривент. По традиции, королевская семья все лето проводит там. Однако на этот раз отпуск пришлось прервать походом в больницу, а теперь принцесса София передвигается, опираясь на палку.



Королевская семья Испании / Фото Getty Images



Король и королева Испании с дочерьми / Фото Getty Images