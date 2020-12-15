Королева Елизавета II создала специальную группу из 8 королевских особ, которые будут выполнять важнейшие обязанности и посещать различные мероприятия. Кто туда вошел – читайте далее.

Британская королевская семья внесла определенные изменения в жизнь монархов. Королева Елизавета II создала специальную группу из 8 человек. В нее входит принц Эдвард, графиня Софи, принцесса Анна, принц Чарльз и Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон и сама королева. Об этом сообщило издание The Sun.

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Эта группа из королевских особ вместе с королевой Елизаветой II будет посещать важные мероприятия и заниматься различными делами, связанными с деятельностью семьи.

Понятно, что есть желание вернуться к привычному состоянию, когда это будет возможно,

– сообщил источник дворца.

Королева Елизавета убеждена, что "нужно увидеть человека, чтобы в него поверили". Сейчас королевская семья объединилась, чтобы найти возможности помогать друг другу и монархии в целом.

Отметим, что в группу не вошли принц Гарри и Меган Маркл, отказавшиеся от своих обязанностей в начале года. Так же и принц Эндрю не имеет принадлежности к группе, поскольку он был отстранен в связи с громким делом Джеффри Эпштейна.

Зато Кейт Миддлтон и принц Уильям активно проводили рождественский тур, а графиню Софи во дворце называют преданной королевской семье и очень трудолюбивой.

Напомним, что в начале декабря семья впервые собралась вместе в Виндзоре, во дворе замка, впервые за весь карантин.

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