Если британцы мечтали попасть на территорию дворца, где королевская семья собирается на Рождество, тогда в 2020 году у них есть такая возможность. Ее Величество Елизавета II разрешила обустроить автокинотеатр во дворе резиденции.

Автокинотеатр у королевы

Как сообщает издание People, королева Елизавета II откроет для киноманов Сандрингемский дворец, что в Норфолке. Эта резиденция является одной из любимых для Ее Величества, ведь к поместью не имеют доступа папарацци или поклонники королевской семьи. Особняк имеет огромный парк и ограждение по периметру, поэтому люди не часто могут попасть на территорию дворца. Известно также, что именно здесь вся королевская семья встречает Рождество.

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В конце сентября 2020 года во дворе Сандрингемского дворца установят большой экран. Автокинотеатр будет работать в течение дня, ведь здесь будут запланированы как дневные, так и вечерние сеансы. На время работы кинотеатра никто из представителей монархии не будет жить во дворце, поэтому встретить Ее Величество или принца Уильяма с Кейт Миддлтон не удастся.

По предварительным данным, стоимость билета составит 40 долларов. За эти средства людям разрешен въезд на территорию дворца и просмотр ленты. В то же время вход в резиденцию королевы Елизаветы II будет запрещен.



Территория Сандрингемского дворца / Фото Twitter / @sandringham1870

Какие фильмы будут транслировать

Согласно официальным данным, автокинотеатр начнет работу с 25 сентября. Для показа представители запада подобрали одни из самых популярных лент, вышедших на большой экран за последние годы. В список вошли:

"1917"

"Рокетмен"

"Величайший шоумен"

"Звезда родилась"

Кроме этого, для маленьких киноманов будут транслировать мультфильмы "Ваяна" и "История игрушек", а для любителей классики кино – фильм "Масло" 1978 года.



А вот так кинотеатр выглядел до пандемии коронавируса / Фото Twitter / @sandringham1870