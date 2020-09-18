Главу студии Miramix Харви Вайнштейна в марте этого года приговорили к 23 годам тюрьмы по делам об изнасилованиях. Королева Елизавета II лишила его звания почетного кавалера ордена Великобритании.

О лишении почетного звания Харви Ванштейна говорится в правительственном бюллетене The Gazette. По ее распоряжению, голливудский продюсер больше не носит звание почетного кавалера ордена Великобритании.

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Отметим, что в 2004 году Вайнштейн получил звание за развитие британской киноиндустрии. Аннулирование почестей состоялось 18 сентября, как свидетельствуют документы.

Королева распорядилась, чтобы данное Харви Вайнштейну звание почетного кавалера гражданского подразделения ордена Британской империи от 29 января 2004 было отменено, аннулировано, а его имя стерто из реестра этого ордена,

– пишут в бюллетене.

Что известно о Харви Вайнштейне

Харви Вайнштейн – голливудский продюсер и глава студии Miramix. Впервые в сексуальных домогательствах его обвинили 2017 года. Это произошло благодаря журналистскому расследованию, где разные женщины признавались о сексуальном насилии, которому подверглись от Харви Вайнштейна. Их около 21. Судебные заседание по его делу длились до 2020 года. В марте его приговорили к 23 годам заключения по доказанным делам. Он находится в исправительной колонии, расположенной на острове Райкерс. Несколько месяцев назад он заболел коронавирусом.

Согласно показаниям киноактрис, жертвами домогательств и изнасилований различными продюсерами стали Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн, Сальма Хайек и многие другие – в целом, более 80 женщин. Дело над Харви Вайнштейном стал причиной возникновения американского движения #MeToo против притязаний и насилия со стороны мужчин.