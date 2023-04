Коричневая тушь заполонила тикток: какая особенность и почему ее обожают все

В период весны на замену черной туши пришла коричневая и захватила тренды тиктока. Главный секрет – шоколадный оттенок и эффект длинных ресниц как из салона.

В последнее время в сфере красоты возобновляются тренды и стиль 90-х или первых лет 2000-х. Среди них – коричневые, шоколадные и кофейные оттенки.

Смотрите также 7 лучших hair-трендов на весну 2023, как у Дженны Ортеги и Дуа Липы

Новый тренд – коричневая тушь

Возрождение получило и особое средство декоративной косметики – коричневая тушь. С ее помощью можно получить более густые, немного насыщенные и толстые ресницы, которые в то же время не будут бросаться в глаза другим. Не нужно наносить много слоев – так ваш глаз только станет паукообразным, что нежелательно для натурального макияжа.

Коричневая тушь в шоколадных оттенках – прекрасное дополнение обыденного и естественного макияжа. Выбирайте такую щеточку, которая будет работать именно на ваших ресницах, однако лучшей считают пушистую кисть в форме песочных часов. Будьте осторожны с оттенком: отдавайте предпочтение теплым цветам, напоминающим какао.



Как действует коричневая тушь / Скриншот с видео

Тушь в таком цвете еще и хороший выбор для девушек со светлыми волосами, для которых черная тушь кажется слишком резкой и насыщенной.

Особым фаворитом в сети стала тушь Better Than Sex Mascara от бренда Too Faced. Она разлетелась в социальных сетях как одно из лучших средств этого типа. Видео с коричневой тушью собирают миллионы просмотров и предпочтений.

Коричневая тушь заполонила тикток: видео

В комментариях ценители макияжей тоже восхищаются тушью в коричневых оттенках: