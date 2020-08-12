Британская королевская чета принца Гарри и Меган Маркл больше не будут арендовать дорогие дома в США, поскольку несколько недель назад приобрели собственный. Теперь они живут в элитном районе Санта-Барбары в Калифорнии.

Информация о переезде впервые появилась в издании Page Six. По словам инсайдера, супруги с сыном Арчи живут там уже шесть недель. Недалеко от них также живут их друзья – Опра Уинфри и Эллен ДеДженерес.

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Перед переездом пара жила в 12-комнатном особняке с огромной территорией в Беверли-Хиллс, но, похоже, паре надоело арендовать жилье. Причиной также была, вероятно, нестабильная финансовая ситуация у пары из-за карантина, поэтому сейчас пара вроде решилась на покупку собственного жилья.

Они не гостят у Опры или еще у кого-то – они купили этот дом самостоятельно. Для них, как пары и семьи, это особое время – жить в одиночестве в течение шести недель с момента переезда. Это то место, в котором они хотят вырастить Арчи. Они надеются, что там его жизнь будет как можно более нормальной... Это место, где они планируют быть счастливыми, заводить хороших друзей и воспитывать Арчи, давая ему возможность играть с другими детьми его возраста,

– поделился инсайдер издания.

Источник также добавил, что супруги никогда не намеревались жить именно в Лос-Анджелесе. Сначала они там поселились только для того, чтобы адаптироваться к США после Великобритании и быть рядом с мамой Меган Маркл – Дориа Редлан. В издании добавляют, что покупку жилья в Санта-Барбаре уже подтвердил представитель принца Гарри и Меган Маркл. Любые подробности относительно самого дома пока неизвестны.