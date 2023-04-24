Украсят ваш дом: 3 комнатные растения, растущие без грунта

Комнатные растения являются украшением любого дома. Это всегда красиво и привлекательно. Они радуют глаз своих хозяев. Какие комнатные растения растут без земли – читайте дальше.

Люди не всегда могут сажать растения в земле. У некоторых нет времени искать хорошую почву, заниматься пересадками и подкормкой. Поэтому для них хорошим вариантом станут комнатные растения, произрастающие без земли. О каких именно идет речь – поделится 24 Канал.

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Драцена Сандера

Такой нетребовательный цветок, который может годами расти в сосуде с водой, практически без освещения и при простом уходе, как драцена, не найти. Она прекрасно чувствует себя в ванных комнатах и помещениях без окон. Только цвет листьев может становиться более бледным и однотонным. Лучшее для нее подходит рассеянный свет без прямых солнечных лучей.



Драцена Сандера / Фото Pinterest

Для посадки драцены используют водонепроницаемый субстрат с одинаковым содержанием компоста, песка, торфа и листовой земли. Нужен хороший дренаж, чтобы вода не застаивалась.

Цветок нужно регулярно поливать летом и поменьше зимой. Важно не допускать сильного пересыхания земли. Подкармливать следует 1 раз в месяц, добавляя удобрения в воду для полива.

Филодендрон

Ему нужен рассеянный свет. Виды с зелеными листьями обитают и в полутени. Впрочем, в полной тени растение вытягивается, листья мельчают и бледнеют.

Филодендрон не выживает в жаре. Лучшая температура летом для него – не более +25, а самая низкая – +12-15. Ощутимые перепады температуры будут лишними для растения.



Филодендрон / Фото Дом и сад

Влажность ему нужна высокая, около 85–90%. Когда очень горячо, нужно дополнительно опрыскивать филодендрон и освежать листву мокрой тряпкой. Раз в месяц можно щедро поливать цветок. Зимой следует купить специальный увлажнитель, чтобы листья не пересушивались от батареи.

Молодые растения еще живут без опор, впрочем, взрослым она нужна. Лучше выбирать конструкции из дерева или опор из кокосового волокна. Идеально подойдут трубки, заполненные мхом – сфагнумом.

Тилландия

Преимущество этого растения в том, что вода и полезные вещества получает из воздуха через специальные особые ворсинки на листьях. Их очень много видов разных размеров, формы листьев и цветов. Чаще таких: розового, голубого, синего, фиолетового и желтого.

Несмотря на их экзотичность, комнатные виды тиландсии легко и без труда выращивать дома. Уход им нужен малый. Самое главное – найти хорошо освещенное место и сделать, чтобы они получали достаточно влаги. Впрочем, в меру, потому что иначе могут погибнуть.



Тилландсия / Фото Растениевод

Для красоты тиландсию помещают в разных декоративных поддонах, выращивают на кусках коры, раковинах, на ветке дерева или в аквариуме.

Но очень яркий свет и постоянное пребывание в воде будет вредным для этого растения. Важно постоянно ее проветривать, чтобы не допустить гниения.