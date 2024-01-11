5 комнатных растений, которые привлекают успех, достаток и благополучие

Обычно люди покупают комнатные растения, чтобы украсить свой дом. Однако некоторые вазоны, кроме хорошего вида, имеют еще и особую энергетику. Они привлекают в семью любовь, гармонию и успех.

В частности, в список таких растений попали: камелия, бальзамин, гибискус и пеларгония. Какие еще вазоны приносят удачу, читайте дальше.

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Драцена

Драцена приносит в семью успех. Этот вазон напоминает маленькую пальму, поэтому хорошо украшает интерьер комнаты. Растению свойственный медленный рост, однако, оно достаточно неприхотливо в уходе. Специалисты советуют поставить драцену в офисе или кабинете. Поскольку она помогает наладить дела на работе и привлекает изобилие.

Драцена привлекает успех / Фото Canva

Юкка

Юкка – популярное комнатное растение, поскольку также не требует сложного ухода. Особенно она подходит людям, любящим обустраивать дом в минималистическом стиле. Юкка создает вокруг положительную атмосферу. Кроме того, привлекает удачу. Также специалисты говорят, что вазон привлекает деньги.

Юкка привлекает богатство / Фото Canva

Фикус

Фикус часто можно увидеть в офисах. Это растение приносит успех, благополучие и достаток. Кроме того, помогает решить проблемы в личной жизни. Согласно народным приметам, фикус создает в доме комфортную и спокойную атмосферу. Интересно, что эксперты советуют дарить вазон супругам, у которых еще нет детей.

Фикус привлекает благосостояние / Фото Canva

Сенполия

Сенполия считается символом счастья, любви и удачи. Ее следует приобрести людям, желающим создать в доме уютную атмосферу. Присмотреться к этому комнатному растению следует и семейным парам. Ведь сенполия помогает поддерживать романтику в отношениях.

Сенполия – символ удачи и любви / Фото "Язык цветов"

Цикламен

Эксперты говорят, что цикламен вовлекает в дом счастье и радость. Кроме того, защищает людей от отрицательной энергетики. Растение помогает избавиться от неудач и врагов. Специалисты рекомендуют держать цикламен в спальне, если вы страдаете от ночных кошмаров.

Цикламен привлекает счастье и радость / Фото Canva