Пляжный сезон в самом разгаре! Поэтому, чтобы долго не искать куда поехать, мы сделали подборку лучших бюджетных вариантов для отдыха в Украине.

Лучший и наиболее безопасный способ отдохнуть – это в пределах Украины, отмечает 24 канал. Ведь многие страны до сих пор не восстановили авиасообщение и не открыли границы для украинцев.

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В 2020 году для украинцев стал актуальным внутренний туризм, ведь из-за нестабильной экономической ситуации в стране сбережений осталось уже не так и много, а путешествовать хочется всегда.

Места, где можно бюджетно отдохнуть

Затока

Цена на жилье: от 600 грн за номер с удобствами

Проезд из Одессы: на автобусе 1,5–2 часа от ж/д вокзала; на своем авто приблизительно 1 час; на электричке до Белгород-Днестровского в течение часа.



Затока / Фото из Фейсбука

Это место несколько лет назад кардинально улучшили. Теперь Затока – прекрасный вариант для семейного отдыха на море.

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Поселок Затока расположен между Черным морем и Днестровским лиманом в 50 километрах от Одессы на тоненькой полосе земли шириной всего от 60 метров до 1 километра. Затока делится на несколько территориальных районов (станций):

Каролино-Бугаз

Лиманская

Дружба

Морская

Солнечная

Море здесь достаточно чистое, а пляжи – из мелкого песка. Подойдет как для тех родителей, которые любят понежиться с детьми под солнцем, но при этом минимально двигаться, так и для тех, кто не может усидеть на месте и все время хочет путешествовать. Из активных занятий здесь есть ночная и дневная рыбалка, виндсерфинг, дайвинг, можно попробовать полетать на параплане и парашюте, покататься на катере, съездить на экскурсию в Днестровский лиман, посетить "Шабские вина" (только для взрослых), или же просто посетить соседнюю Одессу.

Если вы путешествуете на собственном авто, возле Каролино-Бугаза растут целые плантации арбузов и дынь (на заметку августовским отдыхающим).

Коблево

Цены на жилье: от 600 грн за номер с удобствами. Детей в возрасте до 6 лет, как правило, селят бесплатно.

Как доехать: Коблево расположен в 50 км от Одессы и 80 км от Николаева.



Море в Коблево / Фото: bus.altustour.by

Коблево располагается в Николаевской области в нескольких километрах от одноименного поселка. На этом курорте одновременно может отдыхать около 25 тысяч туристов. Что очень важно для родителей – на территории курорта вообще нет промышленной зоны.

А вот в селе расположился еще один винный завод "Коблево", из-за чего, собственно, вся территория окружена виноградниками. А на территории курорта есть сосновый бор, что тоже создает дополнительную пользу для здоровья отдыхающих.

Пляж в Коблево тянется на 6 километров, и весь в мелком чистом песке, что также удобно для деток, ведь так весело на берегу моря строить песочные замки. Вход в море плавный.

Из развлечений здесь вы найдете дельфинарий и аквапарк, которые не оставят равнодушными ни одного ребенка. Для всей семьи будут интересны прогулки по морю на яхтах и катамаранах, водных мотоциклах. Также здесь есть луна-парк, много кафешек и ресторанов, для привередливых организовывают много экскурсий на любой вкус и кошелек.

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Озеро Синевир

Цена проживания: от 450 грн за номер.

Как добраться: из Львова, Ивано-Франковска или Мукачево.

Совет 1: не слушайте местных, которые любезно подсказывают вам дорогу (в 8 случаях из 10 они вас завезут не туда). Лучше перед поездкой скачать на телефон карту, которая работает без подключения к интернету.

Совет 2: обязательно возьмите с собой дождевики, ведь в горах погода очень переменчива.



Озеро Синевир в Карпатах / Фото: np.pl.uа

Посреди Карпат для туристов природа приготовила удивительное озеро Синевир. По нему можно прокатиться на плоту, покормить рыб, приобрести различные сорта меда и Карпатского вина. А также прогуляться по горным тропам и подышать чистым воздухом. Вход в озеро платный – 25 грн со взрослого и 10 грн со школьников и студентов.

Отметим, что купаться и ловить рыбу в озере запрещено.

Остановиться можно у озера, или же в соседних городках и селах. Межгорье – один из лучших вариантов: цена-качество-близость к озеру.

Еще одна изюминка, которая расположена рядом – это реабилитационный Центр бурых медведей. Там их спасают от плохих условий проживания в цирках, злых хозяев и других проблем. Их откармливают и они превращаются в сытых и довольных косолапых красавцев.

Возле Синевира расположены горные массивы, а именно: Бескиды, Боржава, гора Пикуй и другие. Такой поход подойдет для семей, имеющих уже старших детей.



Полонина Боржавы / Фото: uzhnu.edu.ua

От Межгорья также довольно близко расположен водопад Шипот. Это один из самых высоких водопадов Карпат. Кстати, в начале июля здесь традиционно проходит фестиваль представителей неформальных культур, который имеет одноименное название.



Водопад Шипот / Фото: wseswit.lviv.ua

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Шацкие озера

Жилье: от 600 грн за номер

Как доехать: лучше всего путешествовать на собственном авто. Координаты GPS: 51°29’48”N 23°50’20”E.

Совет: не забудьте взять с собой все возможные средства от комаров, ведь здесь они особенно активны.



Шацкие озера / Фото: puet.edu.ua

На самом деле, Шацкие озера – это придуманное общее название для 24-х озер на Волыни. Каждое из них по-своему интересное и уникальное. Озеро Свитязь (его еще называют "украинским Байкалом") наиболее разрекламированное для отдыха. Но другие – ничем не хуже.

В озерах плавает большое разнообразие рыбы и раки, которых можно вылавливать и жарить или варить на ужин. Еще здесь можно понаблюдать за животными и растениями, которые занесены в "Красную книгу".

Для ценителей природы: здесь можно поставить палатки. Кто же любит более комфортные условия, можно снять жилье.



Озеро Свитязь, закат / Фото: hroniky.com

Из развлечений будут интересны экскурсии на внедорожнике, велосипедах, байдарках, яхтах и лодках. На самом деле, это прекрасное место для тех, кто устал от будничной суеты и постоянного контакта с бесконечным количеством людей и техники. Именно здесь вы можете просто провести время с семьей, никуда не спеша.

Миргород

Цены на жилье: от 700 грн с человека (не за номер!), но в Миргороде всегда можно снять квартиру посуточно от 200 грн за сутки.

Как добраться: быстрее всего экспрессом (200 – 400 грн), или поездом из Киева (100 – 400 грн).

Совет: не пренебрегайте экскурсией в Опошню.



Лечебные воды в Миргороде / Фото: cometa-pl.news

Миргород – небольшой город на Полтавщине, описание которого мы периодически встречаем в украинской литературе. В Миргороде можно как отдохнуть с семьей или друзьями, так и полечиться в санаториях.

Из Миргорода на автомобиле можно доехать до интересных исторических мест Украины, и это конечно – один из самых больших плюсов. Прежде всего, можно двинуться в Полтаву – город, где зародился литературный украинский язык. Недалеко от Миргорода есть и всем известные Сорочинская ярмарка, село Диканька, о котором писал Гоголь, заброшенное имение Муравьевых-Апостоловых.

Село Опошня – переполнено произведениями гончарного искусства, оно заставлено большим и малыми скульптурами. Этому селу уже 9 веков, издавна оно считается казацким.



Опошня – мекка украинского гончарства / Фото: zmist.pl.ua

Внимание, указанные цены могут меняться в соответствии с сезоном.