Давайте чтить свои традиции: самые красивые украинские колядки для детей и взрослых

С давних времен украинцы на Сочельник начинают колядовать. В одних регионах Украины колядки поют к Крещению (6 января), а в других – вплоть до Сретения (2 февраля). Извещают о рождении Иисуса Христа все: и взрослые, и малые.

24 Канал подготовил для вас подборку красивых украинских колядок. Здесь найдете песни на любой вкус: как для взрослых, так и для детей. Спокойных рождественских праздников!

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Колядки для взрослых

"Добрий вечір тобі, пане господарю"

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

"Бог предвічний"

Бог предвічний народився,

Прийшов днесь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І утішився.

В Вифлеємі народився,

Месія, Христос наш,

І пан наш, для всіх нас,

Нам народився.

Ознаймив це Ангел Божий

Наперед пастирям,

А потім звіздарям

І земним звірям.

Діва Сина як породила,

Звізда ста, де Христа

Невіста Пречиста

Сина зродила.

Тріє царі несуть дари

До Вифлеєм-міста,

Де Діва Пречиста

Сина повила.

Звізда їм ся об’явила,

В дорозі о Бозі,

При волі, при ослі

Їм ознаймила.

“Тріє царі, де ідете?”

“Ми ідем в Вифлеєм,

Вінчуєм спокоєм *

І повернемся”.

Іншим путем повернули,

Погану, безстидну,

Безбожну Іроду

Не повідали.

Йосифові Ангел мовить:

З Дитятком і з Матков,

З бидлятком, ослятком

Хай ся хорониить.

“Слава Богу!” – заспіваймо,

Честь Сину Божому

Господеви нашому

Поклін віддаймо.

"Небо і земля нині торжествують"

Небо і земля (2) нині торжествують,

Ангели, люди (2) весело празднують.

Приспів:

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, Царіє витають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

“Чудо, чудо!” повідають.

Во Вифлеємі (2) весела новина:

Пречиста Діва (2) породила Сина!

Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:

В темностях земних (2) сонце засвітило.

Ангели служать (2) свойому Королю

І во вертепі (2) творять Його волю.

Три славні царі (2) зі сходу приходять,

Ладан і смирну (2), золото приносять.*

Царю і Богу (2) тоє офірують,

Пастирі людям (2) все розповідують.**

І ми рожденну (2) Богу поклін даймо,

“Слава во вишних” (2) Йому заспіваймо.

Припев повторяется после каждого куплета.

"Спи, Ісусе, спи"

Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!

Я Тебе му колисати,

Пісоньками присипляти:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Лелійко, спи, головку склони.

Ту на рученьки Марії,

Бач Вона Тебе леліє:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!

Йосифа, що лиш не видати,

Несе хлібця Тобі дати:

Люлі, серденько, люлі!

Спи Терпінє, спи, очка зажмури!

Не питай, що колись буде,

Що зготовлять хрест Ти люди…

Люлі серденько, люлі.

Спи Зірничко, спи, сни про небо сни!

Слава Богу в вишних буди,

Мир на земли, благо людем!

Люлі серденько, люлі.

Спи, Ісусе, спи, Серце вітвори,

Най при Ньому спочиваю

Ту на земли і там в раю

Люлі, серденько, люлі!

Последние три строчки каждого куплета повторяются дважды.

Колядки для детей

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

***

Ой, чи вдома, чи не вдома

Господарі цього дому?

Відчиняйте хатку,

Слухайте колядку!

Ми прийшли до вас у хату

Від душі колядувати,

Від душі колядувати —

Вам добробуту бажати!

Щоб у вас у цьому році

Успіх був на кожнім кроці,

Щоби множилися тутки

І здоров`я, і здобутки.

Щоб усе, що посадили,

Вам багато уродило,

Щоби їлося й пилося

І щасливо щоб жилося!

***

Колядин, колядин,

Я у батька один.

Мені не дивуйте,

Ковбасу лаштуйте.

Колядин, колядин,

Я у мами один.

Несіть мені пиріжок,

Та й положіть у мішок.

Колядин, колядин,

Я в бабусі один.

По коліна кожушок,

Дайте дядьку пирожок.

Колядин, колядин,

А я в дядька один,

У порватім кожушку,

Несіть мені пампушку.

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми руками світ благословляє.

Світ благословляє в бідній яскині –

Мир вашій хаті і вашій родині.

Нехай вашу хату все горе минає,

А щастя приходить – Христос ся рождає!

***

Коляду для вас співаю,

Дай вам Боже урожаю,

Щедрих нив, садів квітучих,

Зірку в небі на Святвечір.

Для дорослих і малечі.

Коляда моя лунає,

Увесь світ з Різдвом вітає.