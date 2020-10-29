Коктейли на Хэллоуин – обязательный атрибут вечеринки. И чем страшнее они будут выглядеть, тем будет лучше. Хэллоуинская ночь приближается, поэтому предлагаем вам тщательно подготовиться и выбрать, какими коктейлями вы порадуете гостей.

В отличие от всех остальных праздников, в организации вечеринки накануне Дня Всех Святых важно не только содержание коктейля, но и его внешнее оформление, пишет 24 канал.

Интересно Как устроить хэллоуинскую вечеринку дома: самые интересные идеи

Хэллоуин трансформировался из кельтского языческого праздника, который разделял древний календарь верующих кельтов на темную и светлую части. Во время Самайна (так назывался тогда этот день) смерть настигала всех, кто нарушил табу.

В современной интерпретации ночью 31 октября темные силы погружают землю во тьму – вурдалаки, призраки, ведьмы, злые духи и вся их родня начинают творить шабаш. Поэтому, если вы хотите полностью окунуться в атмосферу праздника, подобрали себе соответствующий грим и костюм и планируете повеселиться с друзьями дома – не забудьте о страшных коктейлях, которые очень понравятся всем гостям.

Коктейль "Бокал с привидениями"

Чтобы напиток эффектно смотрелся, заранее позаботьтесь о декоре высокого стакана хайбол. Для этого глаза и рот призрака нарисуйте снаружи перманентным маркером или растопите черный шоколад и нарисуйте на стенках внутри стакана. Когда вы это сделаете – остается залить в стакан белый напиток.

Ингредиенты:

30 мл водки;

30 мл ликера с белым шоколадом;

30 мл белого ликера со вкусом какао;

30 мл сливок;

немного орехового ликера.

Рецепт приготовления коктейля:

Наполните стаканы льдом. Все указанные компоненты надо смешать в отдельной посуде, и только тогда разливать по стаканчикам.

Сливки стоит взять средней жирности (15 – 25%), они обеспечат нужную плотность напитка.



Коктейль "Бокал с привидениями"

Коктейль "Черный мартини"

Ингредиенты:

100 мл джина или водки;

15 мл бренди на черной смородине или черного малинового ликера;

черная оливка для украшения;

соль и пищевой краситель для украшения.

Рецепт приготовления коктейля:

Влейте ингредиенты в шейкер со льдом, потрясите, перелейте в охлажденный бокал, украсьте оливкой.

Края бокала предварительно украсьте подкрашенной солью, или же украсьте ломтиком лимона.



"Черный мартини" на Хэллоуин

По желанию можно украсить коктейль разнообразными скелетами, пауками или привидениями.



Способ украшения коктейля

Коктейль "Жуткая отвертка"

Ингредиенты:

45 мл черной водки или кофейной настойки;

90 мл апельсинового фреша.

Рецепт приготовления коктейля:

Стакан коллинз наполнить льдом. Налить сок, а сверху аккуратно налить черную водку. Украсить черной трубочкой и пластмассовыми пауками (по желанию).



Коктейль "Жуткая отвертка"

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Коктейль "Кровавый след"

Ингредиенты:

40 мл текилы;

10 мл свежего свекольного сока;

15 л свежевыжатого апельсинового сока;

15 мл свежего лимонного сока;

15 мл сиропа агавы.

Рецепт приготовления коктейля:

Все ингредиенты, кроме свекольного сока, заливаем в шейкер, добавляем лед, встряхиваем как следует, разливаем в стаканы хайбол.

Затем медленно и аккуратно наливаем свекольный сок. Растекаясь по льду, он создаст "кровавый след".

Свекольный сок выглядит очень натуралистично, но если вы не захотите его использовать – можете выбрать вишневый сок.



Коктейль "Кровавый след"

Кровавый пунш на Хэллоуин

Ингредиенты:

3 стакана свежего клюквенного сока;

3 стакана газировки;

1 стакан пюре из замороженных ягод;

1 стакан колотого льда;

мед или сахар по вкусу.

Рецепт приготовления пунша:

В стеклянной посуде для пунша соединить клюквенный сок, газировку, ягодное пюре и лед. Хорошо перемешать. Пунш разлить по 8 бокалам.

Для того, чтобы сделать лед в стиле Хэллоуина, поместите в формочки для льда пластмассовых пауков или жуков, залейте их водой и заморозьте. Положите несколько кубиков льда в бокалы и налейте кроваво-красный пунш.



Кровавый пунш на Хэллоуин

Коктейль "Ведьминское зелье"

Это один из самых популярных напитков, который часто подают на Хэллоуин. Рецепт алкогольного коктейля предполагает использование не вполне стандартного набора компонентов, поэтому заранее подготовьте:

Ингредиенты:

50 миллилитров ванильной водки;

30 мл апельсинового ликера;

50 миллилитров шнапса;

20 мл лимонного сока;

100 миллилитров шампанского;

Столовую ложку сахара;

Сухой лед и пищевой краситель зеленого цвета.

Рецепт приготовления коктейля:

Начинать процесс нужно с подготовки бокалов. Края смочите водой, а затем осторожно окуните в сахар, смешанный с зеленым красителем.

В обработанный таким способом бокал налейте коктейль, сделанный из лимонного сока, шнапса, ликера, ванильной водки и шампанского.

Сверху аккуратно выложите сухой лед, который придаст готовому напитку устрашающе-загадочный вид.



Коктейль "Ведьминское зелье"

Коктейль "Опухоль мозга"

Ингредиенты:

40 мл персикового ликера;

5 мл гренадина;

10 мл Бейлиса (сливочного ликера).

Рецепт приготовления коктейля:

Налейте в стакан персиковый ликер, сделайте слои из бейлиса и добавьте несколько капель гренадина.



Коктейль "Опухоль мозга"