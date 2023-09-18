Когда Украина переходит за зимнее время в 2023 году

Традиционно каждый год Украина переходит на зимнее время. Это означает, что стрелки часов будут переводить час назад.

В украинском обществе сложилось разное отношение к переходу на зимнее время. Некоторым это нравится, потому что можно поспать на час подольше. А других – наоборот, это раздражает, потому что скорее темнеет на улице. Когда будем переводить часы в 2023 году – расскажет 24 Канал.

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Когда Украина переходит на зимнее время: дата

Менять время в Украине начали еще в 1981 году, чтобы продлить световой день. А уже в 1996 году на государственном уровне определили, что на зимнее время переходим в последнее воскресенье октября в 4 утра. Что касается летнего времени, то его меняем в последнее воскресенье марта в 3 ночи.

По традиции в Украине стрелки часов переводят 2 раза в год, а именно – осенью и весной. Это происходит для соответствия биологического времени календарному. Другая причина тоже достаточно ясна – чтобы сэкономить электроэнергию.

Переход на зимнее время в 2023 году состоится 29 октября в 4:00. Часы меняют традиционно именно в воскресенье, чтобы люди смогли легче привыкнуть к новому времени.



Переход на зимнее время / Фото Freepik

Такие гаджеты как компьютеры, планшеты, смартфоны переходят на новое время автоматически. А вот в старых мобильных телефонах и механических часах необходимо менять время самостоятельно.

Для более легкого перехода на новое время специалисты советуют: