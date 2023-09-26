Когда собирать яблоки на зимнее хранение
В осеннее время украинские сады переполнены яблоками, ведь это время обильного плодоношения. Фрукты появляются на деревьях в разные сроки.
Когда снимать яблоки с деревьев – сейчас очень актуальный вопрос. Все зависит от особенностей климата в вашем регионе, погоды и сорта. В какие сроки это следует сделать – знает 24 Канал.
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Когда собирать яблоки осенью: сроки
Все сорта яблока делятся на три группы: летние, осенние и зимние. Летние – становятся спелыми в августе, их можно есть после сбора. Они долго не простоят в свежем виде, поэтому из них готовят компоты, варенье или едят сразу.
- Относительно осенних сортов, их плоды срывают в середине августа или начале сентября. Срок их хранения – до полугода.
Дольше всего стоят зимние сорта. Если создать им правильные условия, то будут храниться к весне. Старт сбора приходится на середину сентября или начало октября. Они еще могут больше созреть во время хранения.
Признаки зрелости яблок
Попытайтесь легко нажать на кожицу плода. Если она не мнется – яблоко еще не созрело, если углубление появилось – самое время срывать. А вот если кожура треснула – то его срочно нужно срывать, потому что оно перезрело.
- Также нужно хорошо осмотреть плоды. Они должны быть яркого цвета, который будет зависеть от сорта.
Еще одним важным признаком есть то, что зрелые яблоки легко срывать и разрезать. Мякота при этом должна быть белой, а семена – коричневыми.
Как собирать яблоки
- Делайте это в теплый и солнечный день, желательно, когда утренняя роса уже высохла.
Сначала поднимите опавшие плоды с земли. Их нужно сразу употреблять, потому что они долго стоять не будут.
Сбор яблок / Фото AgroPortal.ua
- Сбор плодов начинают с нижних ветвей, постепенно двигаясь вверх. Так, меньше фруктов упадет на землю.
Яблоки следует срывать вместе с плодоножкой. В таком виде они будут дольше храниться.
- Подгнившие фрукты оставляйте отдельно от здоровых, чтобы не заразить.