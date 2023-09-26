Когда собирать яблоки на зимнее хранение

26 сентября 2023, 13:15
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В осеннее время украинские сады переполнены яблоками, ведь это время обильного плодоношения. Фрукты появляются на деревьях в разные сроки.

Когда снимать яблоки с деревьев – сейчас очень актуальный вопрос. Все зависит от особенностей климата в вашем регионе, погоды и сорта. В какие сроки это следует сделать – знает 24 Канал.

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Когда собирать яблоки осенью: сроки

Все сорта яблока делятся на три группы: летние, осенние и зимние. Летние – становятся спелыми в августе, их можно есть после сбора. Они долго не простоят в свежем виде, поэтому из них готовят компоты, варенье или едят сразу.

  • Относительно осенних сортов, их плоды срывают в середине августа или начале сентября. Срок их хранения – до полугода.

Дольше всего стоят зимние сорта. Если создать им правильные условия, то будут храниться к весне. Старт сбора приходится на середину сентября или начало октября. Они еще могут больше созреть во время хранения.

Признаки зрелости яблок

Попытайтесь легко нажать на кожицу плода. Если она не мнется – яблоко еще не созрело, если углубление появилось – самое время срывать. А вот если кожура треснула – то его срочно нужно срывать, потому что оно перезрело.

  • Также нужно хорошо осмотреть плоды. Они должны быть яркого цвета, который будет зависеть от сорта.

Еще одним важным признаком есть то, что зрелые яблоки легко срывать и разрезать. Мякота при этом должна быть белой, а семена – коричневыми.

Как собирать яблоки

  • Делайте это в теплый и солнечный день, желательно, когда утренняя роса уже высохла.

Сначала поднимите опавшие плоды с земли. Их нужно сразу употреблять, потому что они долго стоять не будут.


Сбор яблок / Фото AgroPortal.ua

  • Сбор плодов начинают с нижних ветвей, постепенно двигаясь вверх. Так, меньше фруктов упадет на землю.

Яблоки следует срывать вместе с плодоножкой. В таком виде они будут дольше храниться.

  • Подгнившие фрукты оставляйте отдельно от здоровых, чтобы не заразить.
Автор: Вікторія Козар