Когда собирать яблоки на зимнее хранение

В осеннее время украинские сады переполнены яблоками, ведь это время обильного плодоношения. Фрукты появляются на деревьях в разные сроки.

Когда снимать яблоки с деревьев – сейчас очень актуальный вопрос. Все зависит от особенностей климата в вашем регионе, погоды и сорта. В какие сроки это следует сделать – знает 24 Канал.

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Когда собирать яблоки осенью: сроки

Все сорта яблока делятся на три группы: летние, осенние и зимние. Летние – становятся спелыми в августе, их можно есть после сбора. Они долго не простоят в свежем виде, поэтому из них готовят компоты, варенье или едят сразу.

Относительно осенних сортов, их плоды срывают в середине августа или начале сентября. Срок их хранения – до полугода.

Дольше всего стоят зимние сорта. Если создать им правильные условия, то будут храниться к весне. Старт сбора приходится на середину сентября или начало октября. Они еще могут больше созреть во время хранения.

Признаки зрелости яблок

Попытайтесь легко нажать на кожицу плода. Если она не мнется – яблоко еще не созрело, если углубление появилось – самое время срывать. А вот если кожура треснула – то его срочно нужно срывать, потому что оно перезрело.

Также нужно хорошо осмотреть плоды. Они должны быть яркого цвета, который будет зависеть от сорта.

Еще одним важным признаком есть то, что зрелые яблоки легко срывать и разрезать. Мякота при этом должна быть белой, а семена – коричневыми.

Как собирать яблоки

Делайте это в теплый и солнечный день, желательно, когда утренняя роса уже высохла.

Сначала поднимите опавшие плоды с земли. Их нужно сразу употреблять, потому что они долго стоять не будут.



Сбор яблок / Фото AgroPortal.ua

Сбор плодов начинают с нижних ветвей, постепенно двигаясь вверх. Так, меньше фруктов упадет на землю.

Яблоки следует срывать вместе с плодоножкой. В таком виде они будут дольше храниться.