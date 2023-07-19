Когда собирать картошку: подскажут некоторые признаки

Картофелька – вкусный овощ, который огородники с нетерпением ждут. Спрашивается, когда же ее можно собирать?

Время копания картофеля может зависеть от погодных условий и климата в регионе. Ведь где-то теплее, а где-то совсем прохладно. Есть определенные признаки, на которые следует обратить внимание, если вы хотите собирать картошки. Что подразумевается – знает 24 Канал.

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Когда собирать картошку: признаки

Многие огородники привыкли копать картошку в конце июля или начале августа. Остальные оттягивают сбор урожая на сентябрь. Мнения разнятся.

Когда стебли и листья картофеля зеленые – это означает, что происходит процесс фотосинтеза, а плоды – растут. Показателем того, что картофель уже развился полностью то, что нижнее листья начинают желтеть и увядать. В это время надо собирать урожай.



Желтая ботва / Фото "Грабельки"

Но иногда увядшие листья не являются доказательством зрелости картофеля. Бывает так, что ботва сохнет из-за азотных веществ или вредителей. В то же время, сами плоды еще не готовы к сбору. Здесь вам пригодится еще один простой лайфхак. Потяните куст картофеля руками без использования лопаты. В случае если плоды развиты, они останутся в почве.

Поэтому можно сказать, что оптимальное время для сбора урожая – это конец августа и до середины сентября.

Перед копанием плодов, следует срезать листья на 10 см. Процедуру проводят за 2 недели до начала сбора картофеля. Благодаря таким действиям полезные вещества достанутся плодам и болезни будут не страшны для картофеля.