Когда собирать красную свёклу: проверенные подсказки от огородников

Конечным этапом в выращивании свёклы является сбор. Важно сделать это вовремя, чтобы они были в хорошем состоянии. Есть некоторые особенности.

Свёклу следует собрать в нужный момент, чтобы она набралась сахара и хранилась до зимы. Есть простые факторы, влияющие на это. Поэтому когда пора собирать свёклу, чтобы была вкусной – знает 24 Канал.

Полезно Сорняки исчезнут навсегда: как защитить грядки от пырея и березки полевой

Когда пора собирать свёклу

Время, когда нужно выкапывать эти овощи, зависит от разных факторов. Не последнюю роль играет сорт, который сажали.

К примеру, ранние сорта собирают уже в конце июля или начале августа;

сорта собирают уже в конце июля или начале августа; среднеспелые обычно пора выкапывать в сентябре;

обычно пора выкапывать в сентябре; а вот поздние сорта нужно извлекать в сентябре-октябре.

Если на свёкле заметны странные наросты, нижние листья начали желтеть и становиться сухими и уже известно о первых заморозках, тогда можете начинать сбор плодов. Потенциально могут повредить свеклу частые осадки, потому что из-за влаги они гниют.



Сбор свёклы / Фото с ютуба

Обратите внимание, что лучше собирать свёклу, когда сухо. Температура должна быть где-то +5, впрочем, чтобы не подмерзала земля. К этому времени плоды набрали сахар, так что вкус будет лучше. В то же время они будут хорошо сохраняться в течение зимы.

Свёклу лучше не выкапывать лопатой, оптимально сделать это садовыми вилами. Надо запихнуть их сбоку от ряда со свеклой, придерживать листья руками и тогда легонько вытаскивать руками или выкапывать вилами. Урожай следует разложить у грядки, стряхнуть от земли и обрезать листья.