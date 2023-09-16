Огородники рассказали, когда лучше удобрять почву: осенью или весной

Осенью в огороде или в саду еще остается много работы. Одной из обязательных процедур является перекапывание почвы. Интересно, нужно ли её подкармливать в осеннее время.

Обычно осенью земля полностью опустошена и обеднена, потому что закончился период плодоношения насаждений. А это уносит силы не только у растений, но и у почвы. Когда следует пополнить его запасы: осенью или весной, сейчас выясним.

Попробуйте и вы 6 эффективных удобрений, которыми следует подпитать малину осенью

Когда лучше подкармливать землю

Специалисты советуют закладывать органические вещества в землю под большинство овощей в осеннее время. А вот что касается огурцов и сельдерея, то это лучше сделать весной в пропорции 4-6 килограммов на квадратный метр.

Помните, что под такие овощи как картофель, огурец, фасоль и помидор, нужно применять подкормки без хлора. Оптимально – пепел или сернокислый калий.



Сернокислый калий / Фото Remontu.com

Органику следует вносить в жидком виде. Куриный помет всегда разводят с водой в соотношении 1:10. Пусть стоит да 5-7 дней. Готово. Жидкую подкормку выливают после осадков или полива. Землю затем следует разрыхлить.

Надо знать, что морковь, лук, разнообразную зелень, такую как шпинат, укроп, петрушку, спаржу, подкармливают навозом, но лучше развиваться они начнут только на второй год после этого. Под эти овощи нужно вносить 3-6 килограммов органики на квадратный метр. Их перекапывают вместе с землей.



Коровий навоз / Фото Zemliak