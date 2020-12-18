Ежегодно в декабре происходит день зимнего солнцестояния. В этом году в Украине эта дата выпадает на 21 декабря. В Киеве в этот день Солнце взойдет в 7:56, а зайдет – через 8 часов, в 15:56.

Известно, что день солнечного солнцестояния является самым коротким мировым днем с самой длинной ночью. Издавна считалось, что эта дата в году является наиболее энергетически насыщенной и полной магической атмосферы.

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Что известно о дне зимнего солнцестояния?

Часто день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря, но иногда эта дата смещается на один день, поэтому соответственно приходится на 22 декабря. Традиционно, 21 и 22 декабря – это самые короткие дни в году, а ночь с 21 на 22 декабря – самая длинная. В таком положении солнечный диск задержится на 3 дня.

Уже через 3 дня Солнце начнет постепенно подниматься над горизонтом, а световой день начнет увеличиваться.



21 декабря день – зимнего Солнцестояния

Поскольку зимнее солнцестояние длится лишь краткий момент времени, то для дня, когда происходит зимнее солнцестояние, используют другие названия, например "короткий день". И действительно – 21 декабря в Киеве Солнце взойдет в 7:56, а зайдет – в 15:56.

Почему этот день считают самым энергетическим в году?

Наши предки связывали с этим днем ​​много легенд и преданий. Они верили, что день солнечного солнцестояния является удачным временем для очищения и обновления. Считалось, что в это время "старое" Солнце умирает, а "новое" рождается. Поэтому, у каждого человека есть шанс заново родиться для новой жизни.



Зимнее солнцестояние 2020 – самый энергетический день в году

В этот день обычно проводили обряды, которые имели целью увеличить количество урожая в будущем году. На закате "старого" Солнца люди разжигали ритуальные костры, над которыми читали молитвы, чтобы "новое" Солнце быстрее набирало положительную энергию.

21 декабря 2020 года все силы Космоса и Солнца помогут избавиться от тяжестей, которые вам мешают и тянут назад. Сила Солнца позволит сделать большой шаг в новый период своей судьбы. В этот день благоприятно проводить обряды, направленные на финансовую стабильность, чтобы избавиться от энергии, которая тянет вас в долги и безденежье.

Приметы в день зимнего солнцестояния