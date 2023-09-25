Уже совсем скоро: когда будем отмечать День учителя в этом году

Осень традиционно ассоциируется у нас с обучением и знаниями. В это время имеем отличный праздник – День учителя. Им отмечают всех работников образования.

С этим праздником мы поздравляем учителей, репетиторов и преподавателей. Особо стоит отметить их работу сейчас, во время полномасштабного вторжения. Ведь именно педагоги, несмотря на запускаемые РФ ракеты и дроны над головой, продолжают давать знания молодежи и делиться своим опытом. Когда можно поздравить педагогов в этом году – расскажет 24 Канал.

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Когда День учителя в Украине в 2023 году

На международном уровне праздник работников образования установила ЮНЕСКО в 1994 году. В этом же году День педагога ввел второй президент Украины Леонид Кравчук.

День работника образования, как и в другие годы, отмечается в первое воскресенье октября. То есть, в 2023 году праздник придется на 1 октября.

Как обычно, ученники поздравляют своих учителей в пятницу, в последний рабочий день перед праздником. Это состоится 29 сентября.

День учителя в Украине всегда рабочий день. Традиционно школьники готовят мероприятия к празднику: концерты со стихами, пением, пожеланиями. Таким образом, они выражают благодарность наставникам за их работу.

Также в этот праздник дети вручают учителям цветы и подарки. Впрочем, в период полномасштабной войны РФ против Украины, педагоги призывают этого не делать. Зато советуют лучше задонатить деньги на нужды украинских военных.