Британский певец Фредди Меркьюри известен прежде всего как вокалист Queen, которая была одной из самым популярных групп в 70-80 годы прошлого века. Меркьюри занял 18 место в списке лучших певцов 2008 года.

Фредди Меркьюри – популярный британский певец, солист легендарной группы Queen. Он стал настоящей рок-звездой и остается известным до сих пор даже тем людям, которые не слишком интересуются музыкой. Ко дню его рождения журналисты 24 канала подобрали 5 лучших хитов Queen за все времена. Сегодня Меркюьри могло исполниться 76 лет.

Сегодня, 5 сентября, Меркюьри могло исполниться 76 лет. Ценный его вклад не только в музыкальную индустрию. После смерти певца от осложнений СПИДа, началась настоящая борьба с этим заболеванием. Также после трагического события группа Queen находился в состоянии возрождения из-за невероятного роста популярности.

Bohemian Rhapsody

Самый дорогой сингл группы оправдал ожидания фанатов: песня находилась на первой строчке чарта Великобритании в течение девяти недель. Это третий самый продаваемый сингл Великобритании всех времен. Bohemian Rhapsody сделал большой вклад в музыкальную индустрию, ведь на этот хит был снят первый ролик, после которого становилось все более популярным делать видеоклипы.

Смотреть Queen – Bohemian Rhapsody онлайн:

The Show Must Go On

Песня написана Брайаном Мэем, однако она касается именно Фредди Меркьюри. Это был последний трек с альбома 1991 года. Он рассказывал о Меркьюри, что уже не мог справиться со СПИДом, которым тяжело болел. Несмотря на тяжелое состояние, он все еще выступал на сцене. Вспоминая один из выступлений, Мэй рассказал: "Я сказал: "Фред, я не знаю, будет ли это возможно спеть". И он пошел: "Я сделаю это, черт побери", – выпил водки и вошел, и справился с ним, полностью порвал тот вокал".

Смотреть Queen – The Show Must Go on онлайн:

We Will Rock You

Сингл, ставший 146 в списке "Песни века". Почти сразу после выхода альбома, в который входил этот трек, различные радиостанции играли его непрерывно и последовательно. Песня фигурировала во многих спортивных соревнованиях за свой простой ритм.

Смотреть Queen – We Will Rock You онлайн:

We Are the Champions

Песня стала одной из самых узнаваемых гимнов рок-музыки. Она достигла второго места в британском чарте и четвертого в "Billboard Hot 100" США. В 2011 году группа исследователей сделала вывод, что сингл наиболее захватывающий в истории популярной музыки.

Смотреть Queen – We Are the Champions онлайн: