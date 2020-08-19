Организаторы "Форуму видавців у Львові" заявили, что в этом году книжная ярмарка не произойдет. Ее отменили из-за пандемии коронавируса, однако с 16 по 20 сентября в онлайн-формате состоится литературный фестиваль 27 Львовский международный BookForum.

Об отмене Книжного форума организаторы сообщили на официальном сайте литературного фестиваля. Поскольку распространение коронавирусной болезни и длительный карантин вызвали экономический кризис, то пришлось переходить в онлайн-режим. Большие издательства не согласились принять участие в ярмарке по новым правилам и ее отменили.

Читайте также Музыка под звездами и фильмы в садах: какие события удивят львовян в августе

Организаторы отметили, что отказ крупных издательств от участия в ярмарке делает ее неэффективной и нецелесообразной для большинства посетителей. Решение об отмене "Форуму видавців у Львові" было принято в пользу сохранения хороших отношений между всеми участниками этого масштабного ежегодного мероприятия.

В условиях экономического кризиса и глобальной неопределенности необходимо заботиться не только о своих бизнес-интересах, но и о функционировании этой отрасли. Поэтому Форум издателей готов инициировать круглый стол и собрать украинских издателей и операторов рынка, чтобы обсудить модели взаимодействия и правила игры в период кризиса,

– говорится в заявлении.

"Форум видавців у Львові" всегда был и остается местом консолидации издательского сообщества и поиска решений, которые поддерживают отрасль.

Как должна происходить ярмарка?

Организаторы планировали обновить сайт Книжной ярмарки. Там должны были создать единую площадку для продажи книг. Все посетители сайта получали возможность воспользоваться промокодом на скидку – для покупки любой книги или книг украинских издательств на одном сайте – онлайн-магазине – Партнера ярмарки.

⠀