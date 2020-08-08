Чем теплее становится за окном, тем больше хочется отложить учебные пособия, рабочие материалы, и взять в руки что-то легкое и интересное.

Некоторые авторы специально писали книги, которые имеют атмосферу лета, и читать их нужно только летом. Поэтому редакция 24 канала подготовила подборку книг с атмосферой самой теплой поры года.

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Список атмосферных книг

"В дороге", Джек Керуак

Наверное, одна из лучших книг о летних путешествиях – это "В дороге" Керуака. Этот роман рассказывает о приключениях двоих друзей на дорогах Америки и Мексики.

Считается, что "В дороге" – это гимн целого поколения, манифест свободы. Интересно, что Керуак написал книгу в 1951 году, но издать смог аж через 6 лет – в 1957 году.



"В дороге", автор Джек Керуак / Фото: livelib

"Приключения Тома Сойера", Марк Твен

Лето – прекрасная пора года для того, чтобы окунуться в детство. Кроме того, "Приключения Тома Сойера" – книга как для взрослых, так и для детей. Говорят, что читая ее в разном возрасте, люди все время воспринимают ее по-новому.

В романе говорится о приключениях Тома и его друзей. За несколько месяцев парень успевает и влюбиться, и стать свидетелем преступления, и найти настоящий клад.



Обложка книги "Приключения Тома Сойера" / Фото: vsiknygy.com.ua

"Лето пахнет солью" Наталья Евдокимова

После прочтения книги "Лето пахнет солью" хочется поехать на море. 8 рассказов и одна повесть о счастливых и прекрасных летних днях, которые впоследствии превращаются в воспоминания, создают чрезвычайно теплую атмосферу.



"Лето пахнет солью" / Фото: livelib

"Лето Мари-Лу", Стефан Каста

На первый взгляд может показаться, что "Лето Мари-Лу" – книга о подростковой любви, но на самом деле она гораздо глубже.

Атмосфера романа погружает в лето в селе, где Адам и Мари-Лу проводят его вместе, познавая себя и друг друга.



Книга "Лето Мари-Лу" / Фото: instagram / elsitto

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"Сон в летнюю ночь", Уильям Шекспир

Романтическая комедия Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь" известна своеобразным переплетением мотивов античной мифологии и литературы, английского фольклора.

В романе широко раскрываются проблемы отцов и детей, выбора и чувств.



Экранизация романтической комедии в 1999 году / Фото: kinobaza.com.ua

"Дверь в лето", Роберт Хайнлайн

Всем поклонникам научной фантастики придется по нраву роман "Дверь в лето" автора Роберта Хайнлайна. Произведение может показаться банальным для современного читателя, но оно все равно достойно внимания.

Интересно, что название произведения возникло благодаря жене писателя Вирджинии. Она заметила, что их кот отказывается выходить из дома: "Он ищет дверь в лето". Хайнлайн написал произведение за 13 дней.



Обложка романа "Дверь в лето" / Фото: oz.by

"Фиеста. И восходит солнце", Эрнест Хемингуэй

Роман основан на реальных событиях, которые произошли в жизни автора. Хемингуэй написал автобиографическое произведение после того, как посетил корриды в Памплоне в 1925 году.

В произведении есть размышления о вечном, о потерянном поколении, о любви, боях быков и стиле письма, который невозможно спутать ни с чьим другим – все это заставляет отложить дела и погрузиться в роман.