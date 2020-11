Клип Chop Suey! популярной группы System Of A Down набрал миллиард просмотров на ютубе. Видео стало шестым рекордным рок-треком с таким количеством просмотров.

Песня Chop Suey! из второго альбома Toxicity, который стал самым успешным альбомом группы System Of A Down, побила отметку в миллиард просмотров на ютубе. Об этом сообщает 24 канал.

Таким образом, этот трек стал шестым рок-клипом, набравшим более миллиарда просмотров на ютубе. Стоит отметить, что такими песнями также являются November Rain и Sweet Child O 'Mine группы Guns N' Roses, Numb и In The End от группы Linkin Park и Smells Like Teen Spirit от Nirvana. Клипы на треки этих групп остаются популярными до сих пор.

Пока что видео можно посмотреть в качестве 480р. Клип не получил восстановление качества в 4К, что случилось с роликами групп Linkin Park по причине партнертва YouTube и лейбла Universal Music Group. Из-за того, что группа System Of A Down подписана на другой лейбл, который конкурирует с предыдущим, Sony Music Entertainment, возможно, что официального возобновления в хорошем качестве не будет. Впрочем, на ютубе можно посмотреть фанатские версии видео в 1080р.

Смотреть видео System Of A Down – Chop Suey! онлайн: