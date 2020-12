Американская певица Кэти Перри умеет удивлять публику курьезными выходками. Новый костюм в стиле елки изрядно удивил зрителей программы The Disney Holiday Singalong.

Новый выпуск программы с Кэти Перри вышел на телеканале ABC. В нем звезда не только примерила костюм елки с украшениями, но и спела две песни: культовую I'll Be Home For Christmas и композицию Cozy Little Christmas, которую она написала в 2018 году.

В видеоролике женщина сначала была привязана к крыше автомобиля и очень скучала, что ее куда-то везут, но потом стала счастливее, когда ее поставили в гостиной и украсили игрушками.

Кэти Перри в костюме елки: смотрите видео онлайн

На ее инстаграм странице также появился бэкстейдж видеосъемки.

Уже не впервые Кэти Перри исполняет песни в костюме елки.

Напомним, что это уже не первый забавный костюм Кэти Перри. В 2019-м она пришла на церемонию Met Gala в костюме бургера, в то время как другие звезды выбирали футуристические и гламурные образы.