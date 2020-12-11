59-летний кинорежиссер Ким Ки Дук умер 11 декабря от осложнений, вызванных COVID-19. Каким был жизненный и творческий путь художника – узнавайте на LifeStyle 24.

Знаменитый южнокорейский кинорежиссер умер в одной из больниц Латвии в ночь на 11 декабря. О внезапной смерти режиссера сообщает портал Delfi.

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Что известно о Ким Ки Дуке



Ким Ки Дук умер от коронавируса / Фото Getty Images

Биография

Ким Ки Дук родился в 1960 году в поселке Соббёне, в одной из провинций Южной Кореи.

Не закончив обучение в Сеуле, куда переехала семья режиссера, 17-летний Ким Ки Дук отправился работать на завод.

В 25 лет кинорежиссер отправился в храм для незрячих, где провел два года, намереваясь стать священником. Именно в этот период жизни Ким Ки Дук увлекся живописью и для развития собственных способностей поехал в Париж.

Творческий путь

Свой путь Ким Ки Дук начинал в роли художника, после учился в Париже, где участвовал во многих выставках.

Художник был уважаемым и выдающимся человеком в сфере киноискусства. За свои достижения Ким Ки Дук стал лауреатом Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей и получал множество других наград в сфере искусства и кино.

В киноиндустрии Ким Ки Дук дебютировал в 1993 году как сценарист фильма "Художник и преступник, приговоренный к смерти".

Среди наиболее известных фильмов мастера – "Весна, лето, осень, зима и снова весна" (2003), "Пустой дом" (2004), "Время" (2006) и "Вздох" (2007).