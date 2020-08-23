Красная дорожка, папарацци и кинозвезды – в Киеве открылся 49-й международный кинофестиваль "Молодость". Это первое кинособытие в мире, которое в условиях карантина проходит не только в онлайн, но и и в офлайн-формате.

На "Молодости" представлена ​​широкая программа, в которую вошли украинские и зарубежные киноновинки. Подробнее об этом – читайте в материале 24 канала.

К теме В Киеве стартует 49-й международный кинофестиваль "Молодость"

Кинофестиль "Молодость" открыли в импровизированном кинозале возле арки Дружбы народов. Организаторы отметили, что локация для этого торжественного события была выбрана не случайно.

На этот раз мы выбрали очень живописную точку, у нас там открывается нереальный вид. Мы делаем полное продюсирование на этой локации,

– рассказала генеральный продюсер LBK production Дарья Бодю.

Любители кино не упустили возможности посетить главное кинособытие столицы. Несмотря на карантин, киноманы пришли на фестиваль.

"Это возможность расширить кругозор, наконец увидеть приятную атмосферу. И это взрыв творчества", – отметила зрительница Алена.

"Это всегда интересно, потому что оно украинское. Интересно наблюдать, как оно развивается и куда мы идем", – отметила зрительница Татьяна.

Для некоторых актеров фестиваль "Молодость" возможность вспомнить и свою молодость. Для народного артиста Украины Евгения Нищука это очень личностный фестиваль.

Потому что в 17 лет, когда я приехал в Киев и поступил в университет, а уже в октябре фестиваль, и как туда попасть чтобы увидеть живых актеров. И вдруг кто-то увидил мои глаза и сказал: "О, этого молодого артиста мы возьмем в кино,

– вспомнил народный артист Украины Евгений Нищук.



Евгений Нищук / Фото LIGA.net

Киевский международный кинофестиваль продлится до 30 августа. Показ лент и встречи с художниками происходить также в кинотеатре "Октябрь" и Доме кино.