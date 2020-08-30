Киев имеет прекрасную архитектуру, а полюбоваться ею сполна можно на смотровых площадках города. Их здесь достаточно много и на каждой открываются удивительные пейзажи!

Последние дни лета – лучшее время, чтобы полюбоваться Киевом, который еще не успел укрыться в осенний наряд. Поэтому, смотровые площадки покажут город во всей его красе с разных сторон. Где именно полюбоваться городом в подборке 24 канал.

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В Украине продлили карантин до 1 ноября. Следовательно, чтобы смотровые площадки не стали скоплением людей и не представляли угрозы распространения коронавируса, количество прохода людей на локацию ограничено.

Смотровые площадки Киева

Щит Родины-матери

Адрес: ул. Лаврская, 24

Телефон: (044) 285-94-52

Цена: 300 грн

Время работы: с 10:00 до 18:30



Сюда не пускают тех, кто боится высоты

Эта смотровая площадка – настоящее испытание и подойдет для всех, кто любит экстрим. Высота Родины-матери – 102 метра, а туристам предлагают подняться на щит. Он расположен на высоте 91 метр.

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Подъем происходит лифтом, который едет под углом. Важно, что на смотровой площадке одновременно сможет быть только два человека и инструктор. Цена такого удовольствия – 300 гривен с человека.

Если погода будет ветреная, подняться вам не позволят. Из неприятного: об этом не сообщают по телефону. Кроме того, декомунизировать нужно не только сам монумент, но и обслуживающий персонал. Потому что работают они в лучших традициях СССР.

Здесь есть еще одна смотровая площадка. На высоте 37 метров. Она полностью зашита сеткой и является безопасной, здесь установлено 2 бинокля. И стоит это всего 50 гривен, вам даже сделают минимальную экскурсию. Работает она на час дольше экстремальной смотровой площадки.

Колокольня в Лавре

Адрес: ул. Лаврская, 21

Цена: 50 грн вход на территорию Лавры + 65 грн вход на колокольню

Время работы: с 9:30 до 19:00, ежедневно



Колокольня на Лавре / Фото: Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

В Киево-Печерской лавре можно подняться на колокольню, которая расположена на высоте 96,5 метров. Смотровая площадка открыта с 2015 года, а до этого она была на реставрации.

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Лифта здесь нет, поэтому, чтобы увидеть панораму Киева вам нужно будет преодолеть 185 ступенек.

Софийская колокольня

Адрес: Софийская площадь

Цена: 20 грн для взрослых, 10 грн для детей

Время работы: ежедневно 09:00 до 19:00



Прекрасная панорама в центре города

Вход на эту смотровую площадку также был закрыт до 2015 года. Но сегодня туристы и местные имеют возможность посмотреть на столицу с высоты 76 метров. Вас ждет вся красота архитектуры центра столицы, а также дальние панорамы Левого берега.

Замковая гора

Адрес: в сторону от Андреевского спуска надо подняться по металлической лестнице

Цена: бесплатно



Для любителей старого Киева

А это, пожалуй, самая популярная смотровая площадкав старой части Киева. Абсолютно бесплатно сможете полюбоваться Андреевской церковью и спуском, прекрасным Подолом.

Мариинский парк

Адрес: улица Грушевского, 32

Цена: бесплатно



Смотровая площадка в Мариинском парке

А чтобы полюбоваться панорамой левого берега Киева, стоит посетить площадку в Мариинском парке. Она, кстати, бесплатная.

Крещатый парк

Адрес: Европейская площадь

Цена: бесплатно



Из Крещатого парка откроется невероятная панорама на город

Еще одним бесплатным местом с красивыми пейзажами является Крещатый парк. Это место очень популярно среди жителей города и гостей, ведь открывает виды на самые красивые места Киева. В этом парке вы сможете не только увидеть Киев с высоты птичьего полета, но и пройтись по Мосту влюбленных.

Крыши Киева с красивыми панорамами

Кроме великолепных смотровых площадок, невероятную панораму города можно увидеть с киевских крыш. На таких закрытых локациях можно сделать приятный сюрприз любимым, отпраздновать день рождения или просто весело провести время с друзьями. Однако пока что крыши закрыты.

Крыша ЖК "Александровский"

Адрес: просп. В. Лобановского 4А

Телефон: 098 365 78 78, 063 539 78 78, 0 44 228 56 78

Цена: 50 грн/час с человека (бинокли, чай/кофе, плед и вай-фай включены в стоимость).

Время работы: с 12 до 22



Тут очень просторно

Замечательное место с прекрасной панорамой. Здесь есть бинокль, кресла, диваны и довольно много места.Однако, стоит позвонить заранее, работает ли крыша. Ведь время от времени ее сдают в полную аренду для культурных мероприятий, празднований свадеб или дней рождений. Стоит такая аренда 6-7 тысяч.

Крыша недостроя

Адрес: ул. Семашко напротив дома №8



Для тех, кто любит новые районы столицы

Бесплатно можно попасть в 25-этажный недострой в Святошинском районе. Это прекрасное место, чтобы полюбоваться закатом или восходом солнца. Но здесь вы не получите никаких услуг, поэтому учитывайте погоду и возьмите теплый согревающий напиток.

Романтический ужин на крыше

Адрес: просп. Шумского 5

Телефон: +38 093 549 54 54

Цена: от 1100 грн

Время работы: круглосуточно



Замечательная идея для свидания

А вот если вы сторонник комфортного отдыха – вам прямая дорога на Березняки. Здесь на крыше дома устраивают романтические свидания. К вашим услугам – закрытая крыша и крытая беседка с декорациями. На ваш выбор романтический ужин и прочие вау-эффекты. Сейчас крышу открывают только по предварительному заказу, а также обещают скидку.

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Здесь также можно отпраздновать день рождения. Но есть ограничение: максимум 7 человек и до 22:30. Стоит такое удовольствие 1 000 грн в час. К услугам клиентов – мебель, декор, посуда.



Смотровые площадки Киева / 24 Канал