Украинский певец KHAYAT (настоящее имя – Андрей Хайат) представил новую видеоработу на лирическую композицию "Темно". Это первая ласточка из второго альбома исполнителя, который мир услышит весной 2021 года.

KHAYAT известен тем, что экспериментирует не только со звучанием своих треков, но и с образами. От фольклора, в котором привычно слышать все его песни, в композиции "Темно" артист оставил только фирменную вокальную подачу. В ролике он предпочел состояния и эмоции. Премьера видеоработы состоялась на официальном ютуб-канале исполнителя.

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Режиссером видео стал популярный клипмейкер DVIZHON (настоящее имя – Юрий Движон). Он отметил, что Андрей является одним из немногих артистов, с которыми он по-настоящему дружит. Режиссер признался, что перед съемками он переживал, чтобы эта дружба не разрушилась из-за каких-то творческих разногласий, которые часто случаются в процессе создания видео.

К счастью, мы смогли найти ту правильную волну, которая помогла нам создать эту работу такой, которая нравится нам всем. Я уважаю артистов авторов своих песен и с "Темно" Андрей открылся для меня с новой более глубокой и сокровенной стороны. Я счастлив, что смог дополнить эту песню своей визуализацией,

– акцентировал режиссер.

Главной задачей клипа была передача эмоционального состояния и усиление его символизма – люстрой, с помощью которой герой "освещает" жизнь.



Съемки клипа KHAYAT / Фото Ната Курган

KHAYAT признается, что всегда прислушивается к себе. Когда пишет песни, он пытается визуализировать музыкальное произведение: "Съемки клипа это всегда маленькая магия, ведь все картинки, которые создавались в твоей голове при создании песни, наконец оживают. "Темно" больше о состоянии, об эмоциях, чем о какой-то печальной, тривиальной истории, поэтому и видео подходящее. Я очень благодарен, что вся команда работала синхронизировано, на одной волне и в результате мы смогли точно транслировать все атмосферные тонкости, которые были заложены в песню. Все люди, причастные к этой работе, в первую очередь, настоящие художники и это меня очень радует".

Артист, как всегда, выступил стилистом клипа, а к созданию одного из образов присоединился всемирно известный дизайнер Иван Фролов.

KHAYAT – "Темно": смотрите видео онлайн