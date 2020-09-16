Герцоги Кембриджские возвращаются к работе. После нескольких месяцев самоизоляции принц Уильям и Кейт Миддлтон возобновили свои официальные выходы. На днях супруги посетили легендарную пекарню, а их эффектные фото мгновенно разлетелись по мировым СМИ.

Для этого особого выхода Кейт Миддлтон подобрала красочную красно-белое платье, передает 24 канал. Одежду она выбрала из коллекции британского бренда Beulah London. Этим нарядом герцогиня Кембриджская поддержала тенденцию и призывы к правильному потребления, ведь платье уже дважды демонстрировала во время карантинных видеоконференций.

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Эффектный образ Кейт Миддлтон дополнила элитным обувью: герцогиня красовалась в коричневых лодочках от Ralph Lauren. Украшения из королевской коллекции и распущенные волнистые волосы завершили look знаменитой британки.



Новый выход герцогов Кембриджских / Фото Twitter / @KensingtonRoyal

В таком эффектном наряде Кейт Миддлтон сопровождала принца Уильяма в Лондоне. Герцоги Кембриджские посетили одну из старейших пекарен Beigel. Заведение основали еще в 1974 года, а королевская семья, как и сотни британцы охотно наведываются туда.

Во время официального выхода Уильям и Кейт поинтересовались, повлияла ли пандемия коронавируса на работу пекарни, а также помогли работникам делать выпечку. Для этого герцоги Кембриджские надели фартуки и стали помощниками кондитеров. Все время представители британской монархии носили медицинские маски. Однако это не мешало им шутить на кухне. Замешивая тесто для булочек, принц Уильям пошутил, что их пара прекрасно работает стажерами.

Новичкам всегда везет! Но подождем, пока увидим последствия нашей работы,

– пошутила Кейт, намекнув, что выпечка может быть не идеальной.

Интересно, что пекарня, которая переживает кризис из-за маленького наплыва покупателей, ежедневно приобщается к благотворительности. Заведение жертвует еду и средства для малообеспеченных семей Ист-Энда.

Чтобы посмотреть, какова ситуация в этом районе Лондона, принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились туда. Королевская чета посетила мусульманское комьюнити и центр занятости, где пообщалось с местными жителями.

Официальный выход принца Уильяма и Кейт Миддлтон/ Фото Twitter / @KensingtonRoyal