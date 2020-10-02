Герцогиня Кембриджская для очередного видеозвонка выбрала любимое желтое платье от всемирно известного бренда Dolce & Gabbana. Такой look Кейт Миддлтон продемонстрировала уже во второй раз.

На прошлой неделе герцоги Кембриджские с помощью видеосвязи связались со спасателями и предпринимателями австралийского острова Кенгуру. Известно, что в начале 2020 года в Австралии бушевали пожары и этот остров также пострадал от огня. Такие события не оставили Уильяма и Кейт равнодушными.

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На официальной странице герцогов Кембриджских в инстаграме опубликовали новое видео. На нем видно, как Кейт и Уильям беседуют со спасателями о последствиях стихии. Конечно, не осталась в стороне тема пандемии коронавируса, которая также не обошла Австралию.

Мы рады слышать о духе единства в Австралии, который мы с Кэтрин наблюдаем, когда приезжаем туда. Австралийцы прекрасно заботятся друг о друге, то, как вы сплотились – фантастика,

– подчеркнул принц Уильям.

Королевская чета мило улыбалась, когда увидела в кадре маленькую коалу по имени Грейс. Уильям отметил, что она прекрасно выглядит, а, следовательно, за ней хорошо ухаживают.

Кейт Миддлтон повторила образ

Для видеоразговоров герцогиня Кембриджская выбрала желтое платье с короткими рукавами от элитного бренда Dolce & Gabbana. Роскошные волосы Кэтрин аккуратно уложила, а на лице сделала красивый дневной макияж с акцентом на глазах.

Стоит отметить, что Кейт уже второй раз надевает на публику это платье. Впервые она предстала в нем перед общественностью в 2018 году. Тогда герцогиня побывала на Уимблдонском турнире.



Кейт Миддлтон в платье Dolce & Gabbana / Фото Getty Images