Герцоги Кембриджские впервые с начала пандемии коронавируса осуществили публичный выход с детьми. Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с Джорджем, Шарлоттой и Луи посетили спектакль в лондонском театре Палладиум.

Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили традиционные предрождественские развлечения в пятницу, 11 декабря. Королевская чета вместе с тремя детьми-7-летним Джорджем, 5-летней Шарлоттой и 2-летним Луи – посетила пантомический спектакль "Национальная лотерея" в лондонском Палладиуме. Спектакль был призван "поблагодарить работников и их семьи за феноменальные усилия этого года". Об этом говорится на официальной странице герцогов Кембриджских в инстаграме.

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Вместе со всеми детьми Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые с начала пандемии коронавируса прошли по красной дорожке. Принцесса Шарлотта и принц Джордж чувствовали себя уверенно на публике, а вот самый молодой Луи не стал отпускать руку мамы, стесняясь камер и посторонних людей.

Перед спектаклем принц Уильям произнес короткую речь, поблагодарив людей по всей стране, которые продолжали работать и поддерживать свои отрасли на протяжении всей пандемии COVID-19. Семья расположилась в королевской ложе, а на протяжении всего спектакля Луи сидел на руках у Кейт Миддлтон.

Образы королевской семьи

Для мероприятия Кейт Миддлтон выбрала стильное легкое платье черного цвета с белым принтом, которое соединила с замшевыми туфлями-лодочками на каблуке. Принц Уильям предстал в классическом костюме и ярко-красном джемпере. Для Шарлотты выбрали серое клетчатое платье. Герцоги Кембриджские в лондонском театре Палладиуме находились в защитных масках, однако детей решили избавить от подобных карантинных ограничений.



Семья герцогов Кембриджских на спектакле/ Фото Instagram / @kensingtonroyal



Семья герцогов Кембриджских на спектакле/ Фото Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Миддлтон и принц Уильям на спектакле / Фото Instagram / @kensingtonroyal Кейт Миддлтон и принц Уильям на спектакле / Фото Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Миддлтон и принц Уильям на спектакле / Фото Instagram / @kensingtonroyal