Традиционно в канун Рождества королевская семья присылает близким поздравительные открытки. Кейт Миддлтон и принц Уильям, похоже, сделали это первыми, ведь фото их послания уже появилось в сети. Для открытки герцоги Кембриджские выбрали фотографию, на которой изображены вместе с тремя детьми.

Хотя пока фото не появилось на официальных аккаунтах герцогов Кембриджских, рождественская открытка супругов уже облетела соцсети. 24 канал покажет, каким кадром Кейт Миддлтон и принц Уильям будут поздравлять с Рождеством 2020 родных и близких.

Интересно Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые за долгое время появились на публике с детьми: невероятные фото

Рождественская открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

На новой фотографии, которую публика увидела впервые, Кейт Миддлтон и принц Уильям позируют на улице на фоне дров вместе с тремя детьми – 7-летним Джорджем, 5-летней Шарлоттой и 2-летним Луи. Эксперты предполагают, что кадр был сделан в семейном поместье Амнер холл, что в Норфолке.

Для съемки семья выбрала повседневную одежду. Кейт Миддлтон предстала в бордовом джемпере и черных брюках, тогда как принц Уильям надел свитер цвета хаки и синие штаны. Принцесса Шарлотта в теплом сером наряде позировала на руках у мамочки, Луи выбрал место между родителями и весело смеялся на камеру, а наследник престола Джордж демонстрировал свою самостоятельность, заняв место возле отца.

Эксперты уже успели проанализировать рождественскую открытку герцогов Кембриджских и заявили, что она воплощает плотное единство семьи. Психологи убеждены, что Кейт Миддлтон обхватила дочь за талию неспроста. Этот жест показывает ее опеку и защиту. Вместе с этим улыбка принца Джорджа демонстрирует его застенчивость и особую связь с отцом.