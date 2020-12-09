Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Виндзорский замок на встречу с королевой Елизаветой II. Герцогиня Кембриджская очаровала безупречным внешним видом.

В среду, 8 декабря, члены королевской семьи Великобритании впервые за время карантина собрались вместе. Встреча состоялась в Виндзоре, где всех ждала королева Елизавета II. Внимание привлекло не только событие, но и королевские образы. В частности, поклонников монархов ошеломил аутфит герцогини Кембриджской.

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Роскошный образ Кейт Миддлтон

Супруга принца Уильяма приехала на встречу с королевой в элегантном наряде. Кейт предстала перед Ее Величеством в изысканном пальто изумрудного цвета. На пальто видим черные пуговицы, украшенные маленькими камнями, а его воротник украшен черным мехом. Такой look Кэтрин соединила с замшевыми сапогами черного цвета на каблуке.

Роскошный образ Миддлтон довершали аксессуары: драгоценные серьги, варежки и маленький клатч. Волосы Кейт уложила в фирменные локоны и убрала назад. Макияж был в коричневых оттенках и с черными стрелками на веках.



Кейт Миддлтон в изумрудном пальто / Фото Getty Images

Во время встречи с Елизаветой II герцогиня Кембриджская была без защитной маски на лице, однако когда Кэтрин общалась с другими людьми, то не забывала об этом неизменном аксессуаре современности.



Кейт Миддлтон в Виндзоре / Фото Getty Images



Герцоги Кембриджские впервые за карантин встретились с Елизаветой II / Фото Getty Images