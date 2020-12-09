В изумрудном пальто: Кейт Миддлтон показала изысканный образ на встрече с Елизаветой II
Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Виндзорский замок на встречу с королевой Елизаветой II. Герцогиня Кембриджская очаровала безупречным внешним видом.
В среду, 8 декабря, члены королевской семьи Великобритании впервые за время карантина собрались вместе. Встреча состоялась в Виндзоре, где всех ждала королева Елизавета II. Внимание привлекло не только событие, но и королевские образы. В частности, поклонников монархов ошеломил аутфит герцогини Кембриджской.
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Роскошный образ Кейт Миддлтон
Супруга принца Уильяма приехала на встречу с королевой в элегантном наряде. Кейт предстала перед Ее Величеством в изысканном пальто изумрудного цвета. На пальто видим черные пуговицы, украшенные маленькими камнями, а его воротник украшен черным мехом. Такой look Кэтрин соединила с замшевыми сапогами черного цвета на каблуке.
Роскошный образ Миддлтон довершали аксессуары: драгоценные серьги, варежки и маленький клатч. Волосы Кейт уложила в фирменные локоны и убрала назад. Макияж был в коричневых оттенках и с черными стрелками на веках.
Кейт Миддлтон в изумрудном пальто / Фото Getty Images
Во время встречи с Елизаветой II герцогиня Кембриджская была без защитной маски на лице, однако когда Кэтрин общалась с другими людьми, то не забывала об этом неизменном аксессуаре современности.
Кейт Миддлтон в Виндзоре / Фото Getty Images
Герцоги Кембриджские впервые за карантин встретились с Елизаветой II / Фото Getty Images
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