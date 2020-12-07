Звездные супруги ведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов уже начали подготовку к новогодним праздникам. Пара вместе с сыном украсила елку и поделилась первым фото.

До Нового года осталось 24 дня. Знаменитости уже украшают свои дома и создают в них праздничную атмосферу. В частности, в доме Кати Осадчей и Юрия Горбунова уже засияла елочка. На личной странице в инстаграме актер и телеведущий поделился милой фотографией.

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Осадчая и Горбунов украсили елку

В воскресный вечер семья решила начать подготовку к зимним праздникам. Поскольку "Танцы со звездами" уже закончились и у Юрия впервые за долгое время в воскресенье был выходной, он решил провести этот день с пользой.

На фотографии, которую Горбунов распространил в сети, он позирует вместе с сыном Иваном и любимой Катей. Они трое украшают большую вечнозеленую красавицу.

Все изображены на снимке в домашней одежде. Юрий и Иван позируют в спортивной одежде. Катя Осадчая изображена в темных спортивных штанах, белой футболке и серой кофте. Также видим на телеведущей полосатые носки. Волосы она собрала в небрежный пучок сверху, а на лицо не наносила косметику, показывая натуральную красоту.

Первое за три месяца воскресенье без "Танцев". Настоящий выходной использовали с пользой! С наступающими праздниками!

– написал фото Горбунов.



Катя Осадчая, Юрий Горбунов и их сын Иван украшают елку / Instagram / @gorbunovyuriy