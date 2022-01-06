Кути вкусной, коляды громкой: картинки-поздравления с Сочельником-2022
6 января 2022 , 07:02Читати новину українською
Источник:24 канал
6 января украинские верующие встречают Сочельник. Праздник предшествует Рождеству и предвещает, что Спаситель вот-вот придет в этот мир. По обычаю, в событие семья ждет появления первой звезды и тогда начинает праздничный ужин, который состоит из традиционных 12-ти блюд.
Редакция Lifestyle 24 искренне поздравляет всех христиан со светлым Сочельником. Пусть в вашей семье всегда будет согласие, достаток, радость и Господняя ласка.
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Картинки-поздравления с Сочельником-2022
С Сочельником 2022!