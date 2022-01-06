Кути вкусной, коляды громкой: картинки-поздравления с Сочельником-2022

6 января 2022 , 07:02
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Источник:

24 канал

6 января украинские верующие встречают Сочельник. Праздник предшествует Рождеству и предвещает, что Спаситель вот-вот придет в этот мир. По обычаю, в событие семья ждет появления первой звезды и тогда начинает праздничный ужин, который состоит из традиционных 12-ти блюд.

Редакция Lifestyle 24 искренне поздравляет всех христиан со светлым Сочельником. Пусть в вашей семье всегда будет согласие, достаток, радость и Господняя ласка.

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Картинки-поздравления с Сочельником-2022

Поздравления с Сочельником 2022

Картинки с Сочельником 2022

Сочельник 2022: открытки-поздравления

Поздравляю с Сочельником 2022


С Сочельником 2022!

Красивые поздравления с Сочельником 2022

Открытки со Сочельником 2022

Автор: Андріана Будиш