Кути вкусной, коляды громкой: картинки-поздравления с Сочельником-2022

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6 января украинские верующие встречают Сочельник. Праздник предшествует Рождеству и предвещает, что Спаситель вот-вот придет в этот мир. По обычаю, в событие семья ждет появления первой звезды и тогда начинает праздничный ужин, который состоит из традиционных 12-ти блюд.