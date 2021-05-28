С праздником последнего звонка 2021: картинки-поздравления с окончанием учебного года

28 мая 2021 , 04:00
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Источник:

24 канал

Вот и пришел конец учебного года для школьников Киева. Детвора уже в ожидании теплого лета и кучи свободного времени, а старшеклассники щемяще прощаются со своими учителями и детством, чтобы отправиться в путь взрослой жизни.

Последний звонок всегда был событием, которое сочетает в себе печальное и веселое. Оглядываясь назад, школьники вспоминают тот яркий школьный год, который они проучились, хотя в период пандемии это было нелегко. Однако, впереди много солнечных и теплых дней лета, много радости и счастья. Редакция Lifestyle 24 поздравляет всех школьников, их родителей и учителей с последним звонком 2021!

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Последний звонок-2021: картинки-поздравления


Последний звонок 2021 картинки-поздравления


Последний звонок 2021 поздравления-открытки


Поздравляю с последним звонком!


Поздравления с последним звонком 2021


С праздником последнего звонка!


Поздравляю с последним звонком!


Поздравляю с последним звонком: красивые картинки
 

Автор: Квітослава Туз