С Крещением Господним-2022: торжественные картинки-поздравления с праздником

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Крещение украинские верующие отмечают 19 января. Крещение не уступает другим рождественским праздникам по количеству интересных обычаев. Ведь именно в этот праздник существуют такие неповторимые обычаи, как нырять в прорубь и освящать воду, которая будет обладать целебными свойствами в течение всего года.