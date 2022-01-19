С Крещением Господним-2022: торжественные картинки-поздравления с праздником

19 января 2022 , 07:05
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Источник:

24 канал

Крещение украинские верующие отмечают 19 января. Крещение не уступает другим рождественским праздникам по количеству интересных обычаев. Ведь именно в этот праздник существуют такие неповторимые обычаи, как нырять в прорубь и освящать воду, которая будет обладать целебными свойствами в течение всего года.

Крещение Иисуса Христа принадлежит к двенадцати величайшим праздникам христианства. Поэтому важно поздравить всех родных с наступлением этого светлого дня. Отправьте родным, друзьям и коллегам красивые открытки с праздником Крещения-2022!

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Крещение-2022: искренние поздравления в открытках


Крещение 2022: картинки-поздравления


Картинки с Крещением 2022


Крещение 2022: поздравления


Поздравление с Крещением Христовым 2022


Поздравляю с Крещением 2022 года!

С Крещением 2022


Христос Крещается!​


Открытки с Крещением 2022

Крещение 2022: поздравления в открытках

Автор: Андріана Будиш