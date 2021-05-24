Картинки-поздравления с Днем Кирилла и Мефодия

24 мая 2021 , 04:00
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Источник:

24 канал

24 мая 2021 года празднуют День Кирилла и Мефодия. Православные верующие очень уважают этих святых, так как именно они являются творцами славянской письменности. Поздравьте близких людей с Днем Кирилла и Мефодия красивыми картинками-поздравлениями.

Кирилл и Мефодий были славянскими учителями и просветителями. Святые внесли большой вклад в украинскую культуру, подарив нам азбуку "кириллицу".

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Картинки-поздравления с Днем Кирилла и Мефодия-2021

Поздравляю с Днем Кирилла и Мефодия!


День Кирилла и Мефодия 2021 поздравления картинки


День Кирилла и Мефодия в 2021 году празднуют 24 мая


День славянской письменности 24 мая: картинки и поздравления


С Днем Кирилла и Мефодия-2021: поздравления и открытки


Поздравление с Днем святых Кирилла и Мефодия

Автор: Квітослава Туз