Картинки-поздравления с Днем Кирилла и Мефодия

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24 мая 2021 года празднуют День Кирилла и Мефодия. Православные верующие очень уважают этих святых, так как именно они являются творцами славянской письменности. Поздравьте близких людей с Днем Кирилла и Мефодия красивыми картинками-поздравлениями.