С праздником: картинки-поздравления с Днем работника ветеринарной медицины

9 августа 2021 , 07:20
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Источник:

24 канал

Работники ветеринарной медицины празднуют профессиональный праздник 9 августа. День ветеринара учредили и закрепили в украинском законодательстве в 2001 году. Поздравьте родных, друзей и знакомых, которые работают в сфере ветеринарной медицины искренними и красивыми картинками-поздравлениями.

Журналисты Lifestyle 24 сердечно поздравляют всех украинцев, которые являются работниками ветеринарной медицины! Желаем вам много здоровья, удачи, счастья и бесконечной любви к своему делу!

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Картинки-поздравления с Днем работников ветеринарной медицины 2021


День работника ветеринарной медицины 2021: картинки-поздравления


Поздравление с Днем работника ветеринарной медицины 2021​


День ветеринара 2021: картинки и поздравления


Поздравляю с Днем работника ветеринарной медицины 2021!


День ветеринара 2021: открытки и поздравления с праздником

Автор: Андріана Будиш