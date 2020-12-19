19 декабря христиане чтят память одного из самых популярных и самых любимых святых, особенно у детей — святого Николая Чудотворца. Кроме подарков и ярких впечатлений в этот день, мы получаем замечательные воспоминания из детства, когда все казалось сказкой. Праздничные картинки-поздравления ко Дню святого Николая — смотрите далее в материале Lifestyle 24.

Праздник Николая чаще всего ассоциируется с чудесами, радостью и праздничной атмосферой. Этот день полон семейного тепла, детской сказки и тем, чего больше всего ждут дети – подарков от дедушки с седой бородой.

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День святого Николая учит нас делать приятности другим, заботиться о своих близких и при этом помогать тем, кто в этом нуждается. Этой магической ночи с нетерпением ждут и взрослые, и дети, ведь каждому из нас Чудотворец и его помощники приготовили немного счастья в красивых упаковках.

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Искренне поздравляем вас с этим праздником и желаем радости и хорошего настроения. Если вам не удается поздравить родных или друзей с любимым праздником лично – сделайте это с помощью оригинальных картинок-поздравлений!

Картинки-поздравление ко Дню святого Николая



Картинки с Днем святого Николая



19 декабря – Николая



Поздравление с Днем святого Николая



Поздравление с Днем святого Николая