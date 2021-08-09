Поздравления с профессиональным праздником: картинки-поздравления с Днем строителя 2021

9 августа 2021 , 07:12
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Источник:

24 канал

День строителя в 2021 году празднуют 9 августа. Работники строительства и промышленности строительных материалов отмечают свой профессиональный день с 1993 года. Поздравьте дорогого человека или коллегу с праздником и пожелайте им легко строить не только здания, но и собственное счастье.

Редакция Lifestyle 24 радостно поздравляет всех работников строительной отрасли с профессиональным праздником! Желаем вам легкой работы, успешных объектов и каждый день вдохновляться на новые профессиональные свершения!

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День строителя 2021: картинки-поздравления с профессиональным праздником


День строителя 2021: картинки


Картинки с Днем строителя 2021


День строителя 2021 в Украине празднуют 9 августа


Поздравления с Днем строителя 2021


День строителя 2021: поздравления с праздником


С Днем строителя 2021: картинки


С Днем строителя 2021: открытки и поздравления


Поздравляю с Днем строителя 2021

Автор: Андріана Будиш