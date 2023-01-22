С Днем Соборности Украины 2023: картинки-поздравления с праздником

22 января украинцы отмечают День Соборности. Это важный праздник, поскольку он посвящен провозглашению Акта Соединения между Украинской Народной Республикой и Западноукраинской Народной Республикой, которое состоялось в 1919 году.

Праздник призван привлечь внимание к независимости и единству украинского государства. Одно из самых масштабных мероприятий посвященное Акту Соединения состоялось в 1990 году, когда украинцы выстроились "живой цепью" от Киева до Львова и Ивано-Франковска. Предлагаем вам подборку красивых картинок-поздравлений по случаю важного праздника для всех украинцев, ведь единство и независимость – это то, что у нас никто не сможет отобрать. пишет 24 канал.

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Картинки-поздравления с Днем Соборности 2023

Картинки-поздравления с Днем Соборности 2023 – хорошие пожелания / Фото "ТСН"

День Соборности Украины 2023 – картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Поздравления с Днем Соборности – картинки / Фото из открытых источников

Отличные картинки-поздравления с Днем Соборности Украины / Фото из открытых источников

Поздравления с Днем Соборности 2023 – картинки и открытки / Фото из открытых источников

День Соборности Украины – картинки-поздравления с праздником / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Днем Соборности 2023 / Фото из открытых источников

День Соборности Украины 2023 – красивые картинки-поздравления / Фото "ТСН"