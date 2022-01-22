В единстве наша сила: картинки-поздравления с Днем Соборности Украины

22 января 2022 , 07:03
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Источник:

24 канал

22 января украинцы отмечают большой праздник – День Соборности нашего государства. Ежегодно жители Украины празднуют его в память об Акте Воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР), который подписали в 1919 году.

Журналисты Lifestyle 24 с большой радостью поздравляют всех украинцев с важным Днем Соборности Украины. Сейчас нам как никогда нужно держаться вместе, поэтому пусть украинский дух объединяет наши души и тела, а Бог всегда помогает!

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День Соборности Украины-2022: искренние картинки-поздравления


День Соборности 2022: картинки-поздравления


Поздравления с Днем Соборности Украины 2022


Картинки с Днем Соборности Украины 2022​


Поздравляю с Днем Соборности Украины 2022


С Днем Соборности Украины 2022


Открытки с Днем Соборности Украины 2022


День Соборности Украины празднуют 22 января 


День Соборности Украины-2022: поздравления в открытках

Автор: Андріана Будиш