В единстве наша сила: картинки-поздравления с Днем Соборности Украины

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22 января украинцы отмечают большой праздник – День Соборности нашего государства. Ежегодно жители Украины празднуют его в память об Акте Воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР), который подписали в 1919 году.