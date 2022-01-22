В единстве наша сила: картинки-поздравления с Днем Соборности Украины
Источник:24 канал
22 января украинцы отмечают большой праздник – День Соборности нашего государства. Ежегодно жители Украины празднуют его в память об Акте Воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР), который подписали в 1919 году.
Журналисты Lifestyle 24 с большой радостью поздравляют всех украинцев с важным Днем Соборности Украины. Сейчас нам как никогда нужно держаться вместе, поэтому пусть украинский дух объединяет наши души и тела, а Бог всегда помогает!
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День Соборности Украины-2022: искренние картинки-поздравления
День Соборности 2022: картинки-поздравления
Поздравления с Днем Соборности Украины 2022
Картинки с Днем Соборности Украины 2022
Поздравляю с Днем Соборности Украины 2022
С Днем Соборности Украины 2022
Открытки с Днем Соборности Украины 2022
День Соборности Украины празднуют 22 января
День Соборности Украины-2022: поздравления в открытках