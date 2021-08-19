День пасечника 2021: веселые картинки-поздравления с профессиональным праздником

19 августа 2021 , 10:34
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Источник:

24 канал

В Украине работники сферы пчеловодства празднуют профессиональный праздник 19 августа. Уже более 20 лет украинские пасечники отмечают свой день. Поздравьте родного человека, друга или коллегу с Днем Пасечника искренними поздравлениями и красивыми картинками!

Пчеловодство  чрезвычайно полезное и ответственное ремесло, корни которого уходят в седую древность. Редакция Lifestyle 24 душевно поздравляет всех пасечников Украины с профессиональным праздником! Пусть ваша жизнь будет полна достатка и согласия!

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Картинки-поздравления с Днем Пасечника 2021


День пчеловода 2021: картинки-поздравления


День пчеловода 2021: картинки-поздравления


С Днем пчеловода 2021: картинки


Поздравления с Днем Пасечника 2021


Поздравляю с Днем Пасечника 2021!


С Днем Пасечника – 2021: картинки


День пчеловода 2021: открытки поздравления

Автор: Андріана Будиш