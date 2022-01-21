Международный день объятий: красивые картинки-поздравления с теплым праздником

21 января 2022 , 07:01
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Ежегодно 21 января в мире отмечают День объятий. Этот теплый и уютный праздник ввели, чтобы обратить внимание людей на то, что в жизненной суете всегда найдется время для этого важного жеста.

Объятия родного человека – это самое теплое и комфортное место, где может оказаться человек. Объятия успокаивают, снимают напряжение или, наоборот, означают, что в жизни произошла большая радость. Редакция Lifestyle 24 искренне поздравляет вас с светлым Днем объятий и желает, чтобы каждый ваш день был полон радости и желания обнимать весь мир!

Читайте Гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Картинки-поздравления с Днем объятий-2022


Поздравления с Днем объятий 2022


Международный день объятий 2022: картинки-поздравления


Картинки с Днем объятий-2022


День объятий 2022: открытки


День объятий 2022: поздравления в открытках


Прикольные картинки на День объятий 2022


С Днем объятий 2022

Поздравляю с Днем объятий 2022

Автор: Андріана Будиш