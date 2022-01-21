Международный день объятий: красивые картинки-поздравления с теплым праздником
Источник:24 канал
Ежегодно 21 января в мире отмечают День объятий. Этот теплый и уютный праздник ввели, чтобы обратить внимание людей на то, что в жизненной суете всегда найдется время для этого важного жеста.
Объятия родного человека – это самое теплое и комфортное место, где может оказаться человек. Объятия успокаивают, снимают напряжение или, наоборот, означают, что в жизни произошла большая радость. Редакция Lifestyle 24 искренне поздравляет вас с светлым Днем объятий и желает, чтобы каждый ваш день был полон радости и желания обнимать весь мир!
Читайте Гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Картинки-поздравления с Днем объятий-2022
Поздравления с Днем объятий 2022
Международный день объятий 2022: картинки-поздравления
Картинки с Днем объятий-2022
День объятий 2022: открытки
День объятий 2022: поздравления в открытках
Прикольные картинки на День объятий 2022
С Днем объятий 2022
Поздравляю с Днем объятий 2022