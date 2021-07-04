Искренне поздравляем: картинки-поздравления с Днем Национальной полиции Украины 2021

4 июля 2021 , 07:15
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Источник:

24 канал

Сотрудники Национальной полиции отмечают свой профессиональный праздник 4 июля. Полицейские играют серьезную роль в социуме, ведь им отведены сверхважные задачи – охранять права и свободы граждан Украины, противодействовать преступности и поддерживать публичную безопасность. Поздравьте работника Национальной полиции с праздником искренними словами и красивыми картинками-поздравлениями.

Редакция Lifestyle 24 торжественно поздравляет всех сотрудников Национальной полиции с их днем! Пусть удача всегда будет на вашей стороне, а работа доставляет удовольствие!

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Картинки-поздравления с Днем Национальной полиции 2021


Картинки-поздравления с Днем Национальной полиции 2021


День Национальной полиции 2021: картинки


День Национальной полиции 2021: поздравления


С Днем Национальной полиции 2021!


Поздравляю с Днем Национальной полиции 2021


С Днем Национальной полиции 2021: поздравления в открытках


Картинки с Днем Национальной полиции коллеге


С праздником Национальной полиции 2021!

Автор: Квітослава Туз