Искренне поздравляем: картинки-поздравления с Днем Национальной полиции Украины 2021

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Сотрудники Национальной полиции отмечают свой профессиональный праздник 4 июля. Полицейские играют серьезную роль в социуме, ведь им отведены сверхважные задачи – охранять права и свободы граждан Украины, противодействовать преступности и поддерживать публичную безопасность. Поздравьте работника Национальной полиции с праздником искренними словами и красивыми картинками-поздравлениями.