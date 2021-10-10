Колоритные картинки-поздравления с Днем художника-2021
Источник:24 канал
День художника в Украине отмечают каждое второе воскресенье октября. В 2021 году профессиональный праздник выпал на 10 октября. Пришлите художнику или художнице красивую картинку-поздравление с праздником, которая вдохновит и порадует!
Труд в творческой сфере всегда нелегкий и требует особого таланта. Редакция Lifestyle 24 поздравляет всех мастеров изобразительного искусства, художников, коллекционеров и любителей живописи с Днем художника! Пусть вдохновение всегда будет рядом, а картины приносят удовольствие и прибыль!
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День художника-2021: картинки-поздравления
День художника-2021: картинки-поздравления
Поздравления с Днем художника-2021
Картинки с Днем художника-2021
Поздравляю с Днем художника-2021
День художника-2021: открытки
С Днем художника-2021!