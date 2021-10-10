Колоритные картинки-поздравления с Днем художника-2021

10 октября 2021 , 06:59
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Источник:

24 канал

День художника в Украине отмечают каждое второе воскресенье октября. В 2021 году профессиональный праздник выпал на 10 октября. Пришлите художнику или художнице красивую картинку-поздравление с праздником, которая вдохновит и порадует!

Труд в творческой сфере всегда нелегкий и требует особого таланта. Редакция Lifestyle 24 поздравляет всех мастеров изобразительного искусства, художников, коллекционеров и любителей живописи с Днем художника! Пусть вдохновение всегда будет рядом, а картины приносят удовольствие и прибыль!

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День художника-2021: картинки-поздравления


День художника-2021: картинки-поздравления


Поздравления с Днем художника-2021


Картинки с Днем художника-2021


Поздравляю с Днем художника-2021


День художника-2021: открытки


С Днем художника-2021!

Автор: Андріана Будиш