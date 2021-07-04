С праздником: картинки-поздравления с Днем флота Украины 2021

4 июля 2021 , 07:00
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Источник:

24 канал

День флота в Украине ежегодно отмечается 4 июля. Этот праздник создан, чтобы поддержать и отметить труд тружеников моря. Этот день начали праздновать с 2015 года. Красивые картинки-поздравления с Днем флота Украины ищите в нашем материале.

Кроме Дня украинского флота, 4 июля отмечают свой профессиональный праздник и военнослужащие Военно-Морских Сил Украины. Искренне желаем украинским мореплавателям сил, характера и попутного ветра в их день!

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Картинки поздравления с Днем флота Украины 2021


День флота Украины 2021: картинки-поздравления


Картинки с Днем флота Украины 2021


Поздравление с Днем флота 2021


С Днем флота Украины 2021


Поздравляем с Днем флота 2021


С Днем флота Украины: картинки

Автор: Квітослава Туз