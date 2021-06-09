С Международным днем друзей: искренние картинки-поздравления с праздником

07:00

В 2021 году Международный день друзей отмечается 9 июня. Это душевный праздник, посвященный тем людям, с которыми часто нас не связывают родственные отношения; тем, кто поймут нас с полу слова и поддержат в трудную и счастливую минуту. Этот праздник посвящен друзьям. Поздравьте вашего близкого человека и пожелайте ему много счастья и радостей жизни.