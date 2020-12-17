17 декабря христиане чтят память святой Варвары Великомученицы. День Ангела празднуют все представительницы женского пола, которые имеют имя Варвара. В народе же святую Варвару считают защитницей всех женщин.

Варвара – нежная, добрая и отзывчивая натура. Она скромная и трудолюбивая, любит создавать уют и заниматься рукоделием. Варвара очень способная и имеет талант к музыке и рисованию. Варвары, рожденные зимой, увлекаются фотографией, психологией и обожают читать книги. Также они рассудительные и замкнутые, начав какое-то дело, они неспешно доводят его до конца.

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Картинки поздравления с днем Варвары



Картинки с именинами



Картинки с именинами Варвары

17 декабря – Варвары



День Ангела Варвары